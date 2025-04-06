«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Манчестер Сити»
«Манчестер Юнайтед» (МЮ) и «Манчестер Сити» не забили друг другу мячей в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Матч завершился со счетом 0:0.
«Сити» нанес пять ударов в створ ворот, «Юнайтед» — два.
«Сити» потерял очки в трех из четырех последних матчей и занимает пятое место в турнирной таблице (52 очка).
У МЮ 13-е место и 38 очков.
В следующем туре команда Хосепа Гвардиолы сыграет с «Кристал Пэлас», а МЮ — с «Ньюкаслом».
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