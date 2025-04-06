 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Манчестер Сити»

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в АПЛ
Матч 31-го тура завершился со счетом 0:0
Фото: Michael Steele / Getty Images
Фото: Michael Steele / Getty Images

«Манчестер Юнайтед» (МЮ) и «Манчестер Сити» не забили друг другу мячей в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Матч завершился со счетом 0:0.

«Сити» нанес пять ударов в створ ворот, «Юнайтед» — два.

«Сити» потерял очки в трех из четырех последних матчей и занимает пятое место в турнирной таблице (52 очка).

У МЮ 13-е место и 38 очков.

В следующем туре команда Хосепа Гвардиолы сыграет с «Кристал Пэлас», а МЮ — с «Ньюкаслом».

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

«Роснано» подала иск к Анатолию Чубайсу

Как менялась численность российской армии с 1990-х. Инфографика

Трамп предупредил американцев о «трудных временах»

Польша предостерегла Трампа от «исторической ошибки» в отношении России

Стармер заявил о наступлении нового мира

Сколько россиян берут в долг у «черных кредиторов». Инфографика

Сколько нужно зарабатывать, чтобы одобрили ипотеку в 2025 году

ВТБ раскрыл схему мошенников, убеждающих не сообщать код от СМС

Рекордный по размеру бриллиант огранили в России

Пошлины Трампа против всего мира не затронули Россию. Чем она торгует с США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Английская премьер-лига (АПЛ)
Материалы по теме
Лидер «Манчестер Сити» Де Брёйне объявил об уходе из клуба
Спорт
Уроженец России подписал профессиональный контракт с «Манчестер Юнайтед»
Спорт
«Манчестер Сити» стал последним полуфиналистом Кубка Англии
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 92,99 (-0,18) Инвестиции, 04 апр, 17:34 Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 84,28 (-0,11) Инвестиции, 04 апр, 17:34
НХЛ устроила торжественную церемонию в честь Овечкина после рекордаСпорт, 21:28
В США объяснили введение пошлин против необитаемых острововПолитика, 21:25
Бывший тренер сборной России описал плюсы Овечкина: «неуемный в работе»Спорт, 21:18
Овечкин побил рекорд Гретцки по голам за карьеру в НХЛ⁠Спорт, 20:48
Овечкин побил рекорд Гретцки по голам за карьеру в НХЛСпорт, 20:48
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Манчестер Сити»Спорт, 20:45
В Белоруссии пресекли ввоз взрывчатки для отправки в РоссиюОбщество, 20:44
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
На побережье Анапы обнаружили выбросы пальмового маслаОбщество, 20:38
Bloomberg назвал страны, которые не будут отвечать на пошлины ТрампаПолитика, 20:19
Сийярто назвал главу МИД Эстонии сторонником конфликта на УкраинеПолитика, 20:11
Лидер сборной России подтвердил пропуск ЧЕ по борьбе из-за отказа в визеСпорт, 19:58
В районе съезда с МКАД на Рублевку столкнулись семь машинГород, 19:37
Чем современные детские сады отличаются от своих предшественниковРБК и ПИК, 19:30
Минфин США не увидел увеличения риска рецессии из-за пошлин ТрампаЭкономика, 19:20