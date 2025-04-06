«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в АПЛ

Матч 31-го тура завершился со счетом 0:0

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«Манчестер Юнайтед» (МЮ) и «Манчестер Сити» не забили друг другу мячей в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Матч завершился со счетом 0:0.

«Сити» нанес пять ударов в створ ворот, «Юнайтед» — два.

«Сити» потерял очки в трех из четырех последних матчей и занимает пятое место в турнирной таблице (52 очка).

У МЮ 13-е место и 38 очков.

В следующем туре команда Хосепа Гвардиолы сыграет с «Кристал Пэлас», а МЮ — с «Ньюкаслом».