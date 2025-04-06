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ЦСКА победил «Динамо» в 900-м матче Акинфеева

ЦСКА победил «Динамо» в РПЛ
Матч на арене ЦСКА завершился со счетом 3:1. Первый гол в матче динамовцы забили себе сами
Фото: Телеграм-канал ФК «Динамо»
Фото: Телеграм-канал ФК «Динамо»

ЦСКА победил «Динамо» в московском дерби в 23-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра прошла в снегопад и завершилась со счетом 3:1.

У «Динамо» Дмитрий Скопинцев забил в свои ворота на 15-й минуте, а на 24-й Хорхе Карраскаль реализовал пенальти. Во втором тайме хозяева вышли вперед после гола Сауля Гуарипапы (77), а окончательный счет установил Иван Обляков, реализовавший пенальти в компенсированное время (90+6).

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев провел 900-й матч в карьере.

У ЦСКА 44 очка и четвертое место в таблице, у «Динамо» 42 балла и пятая строчка.

В 24-м туре ЦСКА сыграет с «Оренбургом», а «Динамо» встретится с «Пари НН». Оба матча пройдут 12 апреля.

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Анна Сатдинова
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