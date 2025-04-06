Московское «Динамо» выбило клуб Ротенберга из плей-офф КХЛ
Петербургский СКА проиграл московскому «Динамо» в шестом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ и завершил выступление в турнире.
Игра в Санкт-Петербурге закончилась со счетом 5:2 в пользу «Динамо».
У СКА дубль оформил Валентин Зыков (27-я, 30-я минуты).
У «Динамо» голы на счету Максима Джиошвили (25, 60), Максима Комтуа (42), Кирилла Адамчука (43) и Никиты Гусева (46). Гусев забил 250-й гол в КХЛ.
Счет в серии до четырех побед стал 4–2 в пользу команды Алексея Кудашова, которая в четвертьфинале сыграет с командой из Восточной конференции.
«Динамо» дважды побеждало СКА в плей-офф КХЛ — в 2012 и 2013 годах — и после становилось чемпионом. Потом четыре серии подряд выиграл СКА.
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