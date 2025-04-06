Московское «Динамо» выбило клуб Ротенберга из плей-офф КХЛ

Шестой матч серии завершился со счетом 5:2 в пользу «Динамо», которое вышло в четвертьфинал Кубка Гагарина, впервые за 12 лет пройдя СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг (Фото: Официальный сайт ХК СКА (Санкт-Петербург))

Петербургский СКА проиграл московскому «Динамо» в шестом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ и завершил выступление в турнире.

Игра в Санкт-Петербурге закончилась со счетом 5:2 в пользу «Динамо».

У СКА дубль оформил Валентин Зыков (27-я, 30-я минуты).

У «Динамо» голы на счету Максима Джиошвили (25, 60), Максима Комтуа (42), Кирилла Адамчука (43) и Никиты Гусева (46). Гусев забил 250-й гол в КХЛ.

Счет в серии до четырех побед стал 4–2 в пользу команды Алексея Кудашова, которая в четвертьфинале сыграет с командой из Восточной конференции.

«Динамо» дважды побеждало СКА в плей-офф КХЛ — в 2012 и 2013 годах — и после становилось чемпионом. Потом четыре серии подряд выиграл СКА.