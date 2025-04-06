«Спартак» разгромил «Ростов» и вышел на второе место в РПЛ
Московский «Спартак» обыграл в гостях «Ростов» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и поднялся на второе место в турнирной таблице.
Матч в Ростове-на-Дону закончился со счетом 3:0 в пользу гостей, у которых отличились Наиль Умяров (65-я минута), Кристофер Мартинс (68) и Эсекьель Барко (88).
«Ростов» в концовке первого тайма остался вдесятером из-за удаления Алексея Сутормина, нарушившего правила на Маркиньосе.
«Спартак» набрал 47 очков и сместил петербургский «Зенит» (47) со второго места. У «Ростова» 33 очка и седьмая строчка. Лидером турнира является «Краснодар» (52).
В 24-м туре «Спартак» 11 апреля примет махачкалинское «Динамо», а «Ростов» на следующий день сыграет в Грозном с «Ахматом».
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