«Спартак» в большинстве разгромил «Ростов» и обошел «Зенит» в РПЛ

«Спартак» разгромил «Ростов» и вышел на второе место в РПЛ

У «Спартака» забили Умяров, Мартинс и Барко. Команда Деяна Станковича набрала 47 очков и сместила «Зенит» со второго места в таблице. «Ростов» половину матча провел в меньшинстве

Фото: Телеграм-канал ФК «Ростов»

Московский «Спартак» обыграл в гостях «Ростов» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и поднялся на второе место в турнирной таблице.

Матч в Ростове-на-Дону закончился со счетом 3:0 в пользу гостей, у которых отличились Наиль Умяров (65-я минута), Кристофер Мартинс (68) и Эсекьель Барко (88).

«Ростов» в концовке первого тайма остался вдесятером из-за удаления Алексея Сутормина, нарушившего правила на Маркиньосе.

«Спартак» набрал 47 очков и сместил петербургский «Зенит» (47) со второго места. У «Ростова» 33 очка и седьмая строчка. Лидером турнира является «Краснодар» (52).

В 24-м туре «Спартак» 11 апреля примет махачкалинское «Динамо», а «Ростов» на следующий день сыграет в Грозном с «Ахматом».