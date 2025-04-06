«Ливерпуль» впервые с сентября проиграл в чемпионате Англии

«Ливерпуль» впервые в свой истории открыл счет в матче АПЛ, а потом пропустил три гола еще до перерыва. Для команды Арне Слота это третье поражение в четырех последних играх во всех турнирах

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Лидер Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» уступил «Фулхэму» в 31-м туре, потерпев всего второе поражение в турнире в этом сезоне.

«Фулхэм» выиграл со счетом 3:2 благодаря голам Райана Сессеньона (23-я минута), Алекса Ивоби (32) и Родриго Муниса (37). У «Ливерпуля» забили Алексис Макаллистер (14) и Луис Диас (72).

«Ливерпуль» впервые с октября 2020 года пропустил три мяча в первом тайме в АПЛ и впервые в истории сделал это, открыв счет в матче.

Ранее в этом сезоне АПЛ «Ливерпуль» смог обыграть только «Ноттингем Форест» 14 сентября (1:0).

Для «Ливерпуля» это третье поражение в четырех последних матчах во всех турнирах — ранее он вылетел из Лиги чемпионов от ПСЖ и из Кубка английской лиги от «Ньюкасла».

«Фулхэм» занимает восьмое место в таблице.