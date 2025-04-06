Биатлонист Халили выиграл масс-старт в финале Кубка Содружества
Российский биатлонист Карим Халили победил в масс-старте на заключительном этапе Кубка Содружества в Мурманске.
Халили преодолел 15-километровую дистанцию за 38 минут 25,4 секунды, не допустив промахов. Он опередил Антона Бабикова на 10,4 секунды (два промаха), а Евгения Сидорова — на 25,5 секунды (один промах).
Бабиков после гонки заявил, что не считает себя одним из лидеров сборной России, несмотря на «неплохую» концовку сезона.
«Завершать карьеру пока не буду, но подготовке уже меньше буду уделять внимание, потому что я не нахожу мотивации уже через две недели ехать на сборы», — сказал 33-летний чемпион мира в эфире «Матч ТВ».
Общий зачет Кубка выиграл белорус Антон Смольский.
Россияне и белорусы отстранены от турниров Международного союза биатлонистов (IBU).
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