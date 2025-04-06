Биатлонистка Халили выиграла заключительную гонку на Кубке Содружества

Биатлонистка Халили выиграла масс-старт на Кубке Содружества в Мурманске

Тройку призеров составили россиянки Анастасия Халили, Виктория Метеля и Ирина Казакевич. Общий зачет соревнований выиграла Виктория Сливко

Анастасия Халили (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Российская биатлонистка Анастасия Халили стала первой в масс-старте на заключительном этапе Кубка Содружества в Мурманске.

Халили преодолела 12,5 км за 39 минут 58,7 секунды, допустив два промаха. Второй финишировала Виктория Метеля (один промах, отставание 23,1 секунды), третьей стала Ирина Казакевич (2; +37,6).

«Очень приятно на такой ноте заканчивать, и хочется уже быстрее начать летнюю подготовку к новому сезону», — сказала Халили после гонки в эфире «Матч ТВ».

Лучший результат среди белорусок показала Ксения Воробей, которая заняла 12-е место.

Общий зачет Кубка Содружества выиграла Виктория Сливко.

Российские биатлонисты отстранены от международных стартов с 2022 года.