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Биатлонистка Халили выиграла заключительную гонку на Кубке Содружества

Биатлонистка Халили выиграла масс-старт на Кубке Содружества в Мурманске
Тройку призеров составили россиянки Анастасия Халили, Виктория Метеля и Ирина Казакевич. Общий зачет соревнований выиграла Виктория Сливко
Анастасия Халили
Анастасия Халили (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Российская биатлонистка Анастасия Халили стала первой в масс-старте на заключительном этапе Кубка Содружества в Мурманске.

Халили преодолела 12,5 км за 39 минут 58,7 секунды, допустив два промаха. Второй финишировала Виктория Метеля (один промах, отставание 23,1 секунды), третьей стала Ирина Казакевич (2; +37,6).

«Очень приятно на такой ноте заканчивать, и хочется уже быстрее начать летнюю подготовку к новому сезону», — сказала Халили после гонки в эфире «Матч ТВ».

Лучший результат среди белорусок показала Ксения Воробей, которая заняла 12-е место.

Общий зачет Кубка Содружества выиграла Виктория Сливко.

Российские биатлонисты отстранены от международных стартов с 2022 года.

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