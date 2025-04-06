Биатлонистка Халили выиграла заключительную гонку на Кубке Содружества
Российская биатлонистка Анастасия Халили стала первой в масс-старте на заключительном этапе Кубка Содружества в Мурманске.
Халили преодолела 12,5 км за 39 минут 58,7 секунды, допустив два промаха. Второй финишировала Виктория Метеля (один промах, отставание 23,1 секунды), третьей стала Ирина Казакевич (2; +37,6).
«Очень приятно на такой ноте заканчивать, и хочется уже быстрее начать летнюю подготовку к новому сезону», — сказала Халили после гонки в эфире «Матч ТВ».
Лучший результат среди белорусок показала Ксения Воробей, которая заняла 12-е место.
Общий зачет Кубка Содружества выиграла Виктория Сливко.
Российские биатлонисты отстранены от международных стартов с 2022 года.
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