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«Крылья Советов» благодаря удалению и пенальти обыграли «Урал»

«Крылья Советов» благодаря удалению и пенальти обыграли «Урал» в матче РПЛ
Встреча 23-го тура РПЛ завершилась со счетом 2:1. «Урал» с 61-й минуты играл в меньшинстве после удаления защитника Итало. Амар Рахманович забил победный гол с пенальти на 79-й минуте
Фото: телеграм-канал ФК «Крылья Советов»
Фото: телеграм-канал ФК «Крылья Советов»

Футболисты екатеринбургского «Урала» проиграли самарским «Крыльям Советов» со счетом 1:2 в домашнем матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе хозяев гол забил Алексей Каштанов (41-я минута, с пенальти). У гостей дубль сделал Амар Рахманович (16, 79 — с пенальти).

На 61-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален бразильский защитник «Урала» Итало.

«Урал» выиграл лишь один из последних 17 матчей в РПЛ, обыграв «Краснодар» в ноябре. «Крылья Советов» пробили уже 10 пенальти в этом сезоне РПЛ, в XXI веке самарцы били больше пенальти за сезон только в 2004 году (11).

«Крылья Советов» набрали 33 очка и поднялись на пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» с 20 очками расположился на 13-й строчке.

В следующем туре «Крылья Советов» 14 апреля примут казанский «Рубин», «Урал» в тот же день дома сыграет с московским «Динамо».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Урал ФК Крылья Советов
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