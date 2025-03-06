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«Реал Сосьедад» без Захаряна сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед»

«Реал Сосьедад» без Захаряна сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы
Счет в матче на 57-й минуте открыл форвард «МЮ» Джошуа Зиркзе после передачи Алехандро Гарначо. «Реал Сосьедад» смог отыграться благодаря точному удару с пенальти Микеля Оярсабаля на 70-й минуте
Фото: Ricardo Larreina / Global look press
Фото: Ricardo Larreina / Global look press

Испанский «Реал Сосьедад» сыграл вничью с английским «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча в Сан-Себастьяне завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче открыл форвард «МЮ» Джошуа Зиркзе на 57-й минуте после передачи Алехандро Гарначо. «Реал Сосьедад» смог отыграться благодаря точному удару с пенальти Микеля Оярсабаля на 70-й минуте.

Российский полузащитник Арсен Захарян пропустил третий матч подряд из-за травмы лодыжки. Его возвращение на поле пока остается под вопросом.

Ответная встреча состоится 13 марта в Манчестере.

Результаты других матчей Лиги Европы:

  • АЗ (Нидерланды) — Тоттенхэм (Англия) — 1:0
  • Фенербахче (Турция) — Рейнджерс (Шотландия) — 1:3
  • ФКСБ (Румыния) — Лион (Франция) — 1:3
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