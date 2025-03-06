«Реал Сосьедад» без Захаряна сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы

«Реал Сосьедад» без Захаряна сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед»

Счет в матче на 57-й минуте открыл форвард «МЮ» Джошуа Зиркзе после передачи Алехандро Гарначо. «Реал Сосьедад» смог отыграться благодаря точному удару с пенальти Микеля Оярсабаля на 70-й минуте

Фото: Ricardo Larreina / Global look press

Испанский «Реал Сосьедад» сыграл вничью с английским «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча в Сан-Себастьяне завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче открыл форвард «МЮ» Джошуа Зиркзе на 57-й минуте после передачи Алехандро Гарначо. «Реал Сосьедад» смог отыграться благодаря точному удару с пенальти Микеля Оярсабаля на 70-й минуте.

Российский полузащитник Арсен Захарян пропустил третий матч подряд из-за травмы лодыжки. Его возвращение на поле пока остается под вопросом.

Ответная встреча состоится 13 марта в Манчестере.

Результаты других матчей Лиги Европы: