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«Авангард» выиграл десятый матч подряд в КХЛ

«Авангард» отыгрался с 0:2 у «Торпедо» и одержал десятую победу подряд в КХЛ
Омичи победили «Торпедо» со счетом 3:2. Нижегородцы упустили преимущество в две шайбы и шанс обеспечить себе выход в плей-офф. У Рида Буше гол и две передачи, он набрал очки в шестом матче подряд
Фото: Официальный сайт ХК «‎Авангард» (Омск)
Фото: Официальный сайт ХК «‎Авангард» (Омск)

Омский «Авангард» обыграл в Нижнем Новгороде «Торпедо» и продлил победную серию в чемпионате КХЛ до десяти матчей.

Омичи одержали победу со счетом 3:2.

У «Авангарда» забивали Семен Чистяков (38-я минута), Рид Буше (43) и Дамир Шарипзянов (45). У Буше и Константина Окулова по две результативные передачи.

У «Торпедо» отличились Кирилл Воронин (24) и Бобби Линч (33).

«Торпедо» в случае победы могло гарантировать себе выход в плей-офф.

Нижегородский клуб занимает восьмое место в Западной конференции, «Авангард» — шестой на Востоке.

Результаты других матчей дня:

«Амур» — «Салават Юлаев» — 1:2 после овертайма;

«Адмирал» — «Нефтехимик» — 2:3;

«Барыс» — «Сибирь» — 4:1;

«Северсталь» — «Витязь» — 3:0;

«Сочи» — «Металлург» — 0:3.

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Авангард ХК Торпедо Нижний Новгород
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