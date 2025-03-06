«Авангард» выиграл десятый матч подряд в КХЛ
Омский «Авангард» обыграл в Нижнем Новгороде «Торпедо» и продлил победную серию в чемпионате КХЛ до десяти матчей.
Омичи одержали победу со счетом 3:2.
У «Авангарда» забивали Семен Чистяков (38-я минута), Рид Буше (43) и Дамир Шарипзянов (45). У Буше и Константина Окулова по две результативные передачи.
У «Торпедо» отличились Кирилл Воронин (24) и Бобби Линч (33).
«Торпедо» в случае победы могло гарантировать себе выход в плей-офф.
Нижегородский клуб занимает восьмое место в Западной конференции, «Авангард» — шестой на Востоке.
Результаты других матчей дня:
«Амур» — «Салават Юлаев» — 1:2 после овертайма;
«Адмирал» — «Нефтехимик» — 2:3;
«Барыс» — «Сибирь» — 4:1;
«Северсталь» — «Витязь» — 3:0;
«Сочи» — «Металлург» — 0:3.
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