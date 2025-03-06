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Клебо выиграл со сборной Норвегии рекордное 14-е золото чемпионата мира

Норвежцы выиграли эстафету, Клебо стал 14-кратным чемпионом мира и, как и Елена Вяльбе в 1997-м, взял в Тронхейме уже пять золотых медалей
Йоханнес Клебо
Йоханнес Клебо (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Сборная Норвегии выиграла лыжную эстафету 4х7,5 км на домашнем чемпионате мира в Тронхейме, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо стал рекордсменом по числу побед на мировых первенствах среди мужчин.

Эрик Вальнес, Мартин Нюэнгет, Харальд Амундсен и Клебо показали время 1 час 8 минут 13,7 секунды.

Второе место заняли швейцарцы, третье — шведы.

Клебо выиграл пятое золото в Тронхейме и 14-е в карьере. Ранее рекордсменом по золотым медалям у мужчин был норвежец Петтер Нортуг (13). Абсолютной рекордсменкой по победам на чемпионатах мира является норвежка Марит Бьорген (18).

Клебо также повторил достижение Елены Вяльбе, которая в 1997 году выиграла в Тронхейме пять золотых наград. У Вяльбе и Терезы Йохауг тоже по 14 золотых медалей мировых первенств.

Российские лыжники пропустили чемпионат мира из-за отстранения.

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Теги
Анна Сатдинова
лыжи Йоханнес Клебо Елена Вяльбе
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