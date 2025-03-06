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Умер победитель 19 турниров «Большого шлема» и комментатор Фред Столл

Фреду Столлу было 86 лет, он выиграл «Ролан Гаррос» и US Open в одиночном разряде и взял еще 17 трофеев на мейджорах в парах и в миксте, а также трижды победил со сборной Австралии в Кубке Дэвиса
Фред Столл
Фред Столл (Фото: Evening Standard / Hulton Archive / Getty Images)

Австралийский теннисист Фред Столл, в 1960-х годах одержавший 19 побед на турнирах «Большого шлема» в одиночном, парном и смешанном разрядах, умер в возрасте 86 лет, сообщила пресс-служба ATP.

В одиночном разряде Столл выиграл «Ролан Гаррос» (1965) и US Open (1966), играл в двух финалах на Australian Open и трех — на Уимблдоне.

В парном разряде он взял 10 титулов на мейджорах, а в миксте — еще семь. Со сборной Австралии Столл выиграл три Кубка Дэвиса (1964–1966 годы).

В 1985-м стал членом Международного зала теннисной славы.

После завершения спортивной карьеры Столл был тренером, а потом стал комментатором, работал на ESPN, СBS, Fох и для нескольких поколений стал «голосом тенниса».

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теннис
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