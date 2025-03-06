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Песков назвал жизнь и карьеру Родниной прекрасным примером для детей

Дмитрий Песков с Татьяной Навкой посетили премьерный показ байопика «Роднина». Песков назвал Ирину Роднину великой спортсменкой и россиянкой
Дмитрий Песков и Татьяна Навка на пермьере фильма &laquo;Роднина&raquo;
Дмитрий Песков и Татьяна Навка на пермьере фильма «Роднина» (Фото: Анна Темерина / пресс-служба ВГТРК)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что спортивная карьера трехкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной служит прекрасным примером для подрастающего поколения.

Премьера фильма «Роднина», снятого по мотивам автобиографии фигуристки «Слеза чемпионки», состоялась 3 марта. Песков с Татьяной Навкой были на премьерном показе в кинотеатре «Октябрь»,

На вопрос о впечатлениях от фильма и готовности его порекомендовать Песков ответил: «Роднина — это великая женщина, великая спортсменка, великая россиянка».

По словам пресс-векретаря президента, история жизни и спортивной карьеры Родниной — «это то, что является прекрасным примером для всех девчонок и мальчишек в нашей стране, чтобы так же идти по жизни и совершать такие же геройства».

Родниной 75 лет, она побеждала на Играх 1972, 1976 и 1980 годов в парном катании. Десятикратная чемпионка мира. С 2007 года депутат Госдумы.

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Дмитрий Песков Ирина Роднина фигурное катание
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