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Лыжница Смирнова выиграла гонку с раздельным стартом на чемпионате России

В тройку призеров вошли Екатерина Смирнова, Алина Пеклецова и Дарья Непряева. Лидер сборной России Наталья Терентьева этот старт в Казани пропустила
Екатерина Смирнова
Екатерина Смирнова (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Лыжница Екатерина Смирнова стала победительницей гонки свободным стилем с раздельным стартом на 10 км на чемпионате России в Казани.

Смирнова показала время 24 минуты 16,9 секунды.

Второй результат у Алины Пеклецовой (отставание 21,9 секунды), третьей стала Дарья Непряева (+28,2).

Олимпийская чемпионка Татьяна Сорина финишировала с четвертым результатом (+34,6), Наталья Терентьева (Непряева) этот старт пропустила.

После гонки Смирнова призналась, что у нее были двоякие чувства из-за отсутствия среди соперниц Терентьевой, но эта победа для нее все равно очень ценная.

«С января не очень получались гонки, а сегодня все сложилось: и лыжи, и самочувствие. Никакие проблемы не беспокоили. Я предполагала, что если я выиграю, то лягу и буду плакать от счастья, так и случилось», — сказала Смирнова в эфире «Матч ТВ».

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