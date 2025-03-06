Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в победных матчах НХЛ

Для россиянина заброшенная шайба стала 636-й в победных матчах, он превзошел Гретцки, в активе которого было 635 точных бросков

Александр Овечкин (Фото: Chris Williams/Icon Sportswire / Global look press)

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), превзойдя легендарного канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в победных матчах регулярного чемпионата.

В овертайме матча против «Нью-Йорк Рейнджерс» «Вашингтон» одержал победу со счетом 3:2. Овечкин провел на льду 18 минут, нанес пять бросков по воротам, отметился одним силовым приемом и забросил шайбу, став первой звездой матча.

Для россиянина заброшенная шайба стала 636-й в победных матчах, он превзошел Гретцки, в активе которого было 635 точных бросков.

Кроме того, этот гол сократил отставание Овечкина от абсолютного рекорда Гретцки по общему числу голов в НХЛ до всего девяти шайб. Сейчас на счету россиянина 885 голов, а рекорд канадца составляет 894 шайбы.

Овечкин — один из выдающихся хоккеистов в истории и самый титулованный российский хоккеист в НХЛ с учетом индивидуальных наград. В его активе девять титулов «Морис Ришар Трофи» (как лучший снайпер сезона, что считается рекордом НХЛ), три «Харт Трофи» (награда лучшему игроку сезона по версии журналистов), три «Тед Линдсей Эворд» (награда лучшему игроку по версии профсоюза игроков), один «Конн Смайт Трофи» (награда лучшего игрока плей-офф Кубка Стэнли, полученная в победном сезоне 2017/18), один «Арт Росс Трофи» (как лучший игрок по системе «гол плюс пас»), один «Колдер Трофи» (как лучший новичок лиги в дебютном сезоне).