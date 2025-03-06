Как гибель Сенны и Бьянки повлияла на меры безопасности в «Формуле-1»

В преддверии сезона «Формулы-1» 2025 года в регламент было внесено изменение в части безопасности. «РБК Спорт» рассказывает о ключевых событиях в истории гонок, в результате которых повысилась безопасность пилотов

Фото: EPA/ТАСС

В декабре 2024 года Международная автомобильная федерация (FIA) внесла ряд корректировок в регламент перед сезоном 2025 года «Формулы-1». Одним из важных изменений стала возможность регулировки охлаждения для гонщиков в жаркую погоду.

«РБК Спорт» собрал ключевые изменения, благодаря которым «королевские гонки» стали более безопасными.

Новые правила охлаждения пилотов

В новом сезоне гонщикам разрешили использовать охлаждающие жилеты в условиях повышенных температур. Однако они могут снизить конкурентоспособность болида из-за своего веса (более 500 грамм). Специальная система с термостатом будет охлаждать тело пилота, прогоняя жидкость по трубкам в жилете, но ее использование пока не является обязательным.

Фото: Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо в охлаждающем жилете (Chillout Motorsports)

Однако уже в сезоне 2026 года вступит в силу изменение регламента, касающееся охлаждения пилотов. Первоначально внедрение системы было намечено на 2025 год, но неготовность разработки вынудила перенести сроки.

Предполагается, что при прогнозируемой температуре выше 30,5°C либо по решению гоночного директора будет объявляться «опасность жары». В этом случае командам предписывается обязательная установка в кокпиты системы охлаждения, обеспечивающей дополнительный приток воздуха.

Пилоты давно обращались к FIA с просьбами решить вопросы, связанные с безопасностью в условиях экстремальной жары. На Гран-при Катара в 2023 году гонщики столкнулись при температуре выше 30°С, из-за которой с трудом покидали болиды. Логан Сарджент, в то время выступавший за «Уильямс», сошел с дистанции на 41-м круге, после чего его увели под руки в комнату пилотов. Эстебана Окона, тогда еще гонщика «Альпин», дважды стошнило в шлем, а после финиша он выглядел изможденным.

Фото: Пилот после гонки (соцсети Эстебана Окона)

После заезда Окон рассказал, что в прошлом никогда не испытывал подобных трудностей. «Гонка была очень тяжелой физически. В машине были экстремальные условия, и мне было плохо на 15-м и 16-м кругах. Я никогда ранее не испытывал ничего подобного, хотя всегда готовился к дистанции. Сегодня было жарко как снаружи, так и внутри машины — температура достигала 80°F. Рад, что в следующем году гонка в Катаре состоится в декабре», — заявил он.

Улучшение безопасности после смерти Айртона Сенны

Фото: Бразильский автогонщик Айртон Сенна (WEREK/ТАСС)

Гран-при Сан-Марино 1994 года известен как «черный уик-энд». В субботу, 30 апреля, погиб Роланд Ратценбергер, а в воскресенье — великий Айртон Сенна.

1 мая машина Сенны съехала с трассы на скорости 307 км/ч, врезавшись в бетонную стену и отправив часть рулевого управления и подвески машины в кокпит.

Фото: Болид Айртона Сенны после аварии (WEREK/ТАСС)

После аварии FIA внесла ряд изменений в правила с целью повышения безопасности пилотов и снижения рисков. В частности, был ограничен объем двигателя, подняты борта кабин для обеспечения большей защиты, уменьшены размеры антикрыла и диффузора, что привело к снижению скорости болидов «Формулы-1». Кроме того, были изменены подвески для предотвращения отсоединения колес.

Авария также изменила дизайн трасс: между дорогой и стенами появилось больше пространства, чтобы дать машинам время замедлиться перед столкновением.

Трагедия с Айртоном Сенной ускорила внедрение системы защиты шеи (HANS), которая теперь является обязательной для всех гонщиков. HANS — лишь часть комплекса мер безопасности, включающего также огнестойкий комбинезон, способный выдержать температуру свыше 800 градусов, и постоянно совершенствующийся шлем. Новый комбинезон стал более надежным в плане безопасности, но в нем гонщикам стало жарче.

Авария Фелипе Массы

Для улучшения шлемов отправной точкой стал инцидент 2009 года, когда в голову гонщику «Феррари» Фелипе Массе попал кусок подвески другого пилота, из-за чего он потерял сознание и врезался в барьер. После происшествия бразильцу диагностировали трещину черепа и сотрясение мозга.

Фото: Болид Фелипе Массы (Sutton Motorsports/ZUMA Press/Global Look Press)

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон после серьезной аварии Массы заявил, что нельзя закрывать глаза на такие инциденты. «Я видел аварию во время квалификации, она выглядела очень пугающе. Для любого гонщика подобные случаи — это большой шок. Уверен, что два похожих инцидента, произошедших в столь короткий промежуток времени, не могут быть совпадением. Мы не можем закрыть на это глаза. Мы должны сделать все, чтобы извлечь урок из этого случая», — сказал Хэмилтон.

Со временем шлемы стали производить с использованием карбонового каркаса, усиленного высокопрочным композитным покрытием. Визоры, в свою очередь, стали изготавливаться из огнестойкого поликарбоната толщиной 3 мм. Для получения сертификата FIA каждый шлем подвергается строгим испытаниям, включая удары о различные препятствия на скорости 9,5 м/с.

Страшная авария Бьянки и внедрение системы Halo

Фото: Авария Жюля Бьянки (Zuma/TASS)

Изменения в безопасности также последовали после страшного события в 2014 году. Перед началом Гран-при Японии синоптики предупреждали о приближающемся тайфуне, а в день самой гонки погодные условия были крайне неблагоприятными.

Когда пилоты начали выезжать на пит-лейн для смены дождевых шин на промежуточные, один из них — Адриан Сутиль — не справился с управлением на одном из поворотов и вылетел с трассы, застряв в гравийной ловушке. Вскоре на трассу выехал эвакуатор, чтобы убрать автомобиль Адриана.

В это время дирекция гонки подняла два желтых флага, когда к повороту приближался Жюль Бьянки. На огромной скорости француз не справился с управлением и врезался в эвакуатор весом 6,5 т. От мощного удара передняя часть болида оказалась под эвакуатором, после чего гонку немедленно остановили. Пилот получил тяжелейшую травму головы, которая оказалась несовместимой с жизнью.

Фото: Система Halo (Zuma/TASS)

В связи с трагической гибелью молодого пилота FIA провела тщательное расследование, которое привело к внедрению ряда новых мер безопасности. Одним из ключевых нововведений стала система Halo — дугообразная конструкция, предназначенная для защиты головы пилота и устанавливаемая непосредственно на болиде. Производство Halo осуществляется таким образом, чтобы конструкция выдерживала нагрузки до 12 т в течение пяти секунд без повреждений. Однако систему внедрили лишь в 2018 году, после долгих обсуждений.

Представители FIA объяснили внедрение Halo серией серьезных инцидентов, требующих введения «системы, способной смягчить лобовые удары, приходящиеся в район кокпита».

Система столкнулась с серьезной критикой со стороны пилотов, инженеров и любителей гонок. К 2024 году споры вокруг этой системы безопасности прекратились, поскольку она доказала свою эффективность, сохранив множество жизней.

Так, во время Гран-при Бахрейна 2020 года Ромен Грожан, в то время пилот команды «Хаас», на скорости более 200 км/ч врезался в барьер. От удара его болид разрушился и загорелся, а передняя часть, в которой находился гонщик, застряла в ограждении. Грожан выжил, получив ожоги кистей рук второй степени.

Фото: Авария Ромена Грожана (Global Look Press)

После аварии Грожан рассказал, что только благодаря системе Halo остался жив, хотя ранее выступал против ее внедрения. «Несколько лет назад я не был сторонником Halo, но сейчас думаю, что это самое замечательное, что у нас было в «Формуле-1», и без этого я не смог бы говорить с вами сегодня», — написал он в социальной сети.

Это событие стало еще одним напоминанием о том, что безопасность пилотов в приоритете. FIA ведет непрерывную работу по совершенствованию систем защиты, принимая во внимание мнения экспертов и пилотов, с целью повышения уровня безопасности в «Формуле-1».