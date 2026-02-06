 Перейти к основному контенту
Футбол Товарищеские матчи. Российские клубы Спартак Далянь Инбо 1 1,19 x 5,8 2 15 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1 1,6 x 4,6 2 4,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вулверхэмптон Челси 1 4,9 x 4,2 2 1,65 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Сандерленд 1 1,22 x 6 2 14 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Манчестер Сити 1 2,35 x 3,7 2 2,8 Футбол Турция. Суперлига Кайсериспор Коджаэлиспор 1 2,9 x 3,1 2 2,55 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Лидс Юнайтед 1 1,6 x 4,3 2 5,3 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1 3,65 x 4,15 2 1,85 Футбол Италия. Кубок Наполи Комо 1 2,35 x 3,2 2 3,2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Олимпиада-2026⁠,
0

Российский флаг пронесли на церемонию открытия Олимпийских игр

Сюжет
Олимпиада-2026
Российские спортсмены, допущенные на Игры в нейтральном статусе, в церемонии открытия участие не принимают. Но флаг на трибуну пронес кто-то из болельщиков
Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press
Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Один из зрителей пронес российский флаг на миланский стадион «Сан-Сиро», где проходит церемония открытия зимней Олимпиады 2026 года, передает корреспондент «Спорт-Экспресс».

Журналист также опубликовал серию фотографий. На них видно, что рядом с болельщиком, который держит в руках российский триколор, проходит стюард — замечаний он не делает. На флаге написано «POHVISTNEVO SKI TEAM».

Олимпиада-2026 стартовала сегодня, 6 февраля, и закончится 22 февраля. Они пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Российские спортсмены, допущенные на Игры в нейтральном статусе, в церемонии открытия не участвуют.

Всего в соревнованиях в Италии примут участие 13 российских атлетов в семи видах спорта. Это — Савелий Коростелев (лыжные гонки), Дарья Непряева (лыжные гонки), Аделия Петросян (фигурное катание), Петр Гуменник (фигурное катание), Никита Филиппов (ски-альпинизм), Иван Посашков (шорт-трек), Алена Крылова (шорт-трек), Ксения Коржова (конькобежный спорт), Анастасия Семенова (конькобежный спорт), Павел Репилов (санный спорт), Дарья Олесик (санный спорт), Семен Ефимов (горнолыжный спорт), Юлия Плешкова (горнолыжный спорт).

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Рената Утяева
Олимпиада-2026 флаг России
