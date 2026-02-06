Российский флаг пронесли на церемонию открытия Олимпийских игр

Российские спортсмены, допущенные на Игры в нейтральном статусе, в церемонии открытия участие не принимают. Но флаг на трибуну пронес кто-то из болельщиков

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Один из зрителей пронес российский флаг на миланский стадион «Сан-Сиро», где проходит церемония открытия зимней Олимпиады 2026 года, передает корреспондент «Спорт-Экспресс».

Журналист также опубликовал серию фотографий. На них видно, что рядом с болельщиком, который держит в руках российский триколор, проходит стюард — замечаний он не делает. На флаге написано «POHVISTNEVO SKI TEAM».

Олимпиада-2026 стартовала сегодня, 6 февраля, и закончится 22 февраля. Они пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Российские спортсмены, допущенные на Игры в нейтральном статусе, в церемонии открытия не участвуют.

Всего в соревнованиях в Италии примут участие 13 российских атлетов в семи видах спорта. Это — Савелий Коростелев (лыжные гонки), Дарья Непряева (лыжные гонки), Аделия Петросян (фигурное катание), Петр Гуменник (фигурное катание), Никита Филиппов (ски-альпинизм), Иван Посашков (шорт-трек), Алена Крылова (шорт-трек), Ксения Коржова (конькобежный спорт), Анастасия Семенова (конькобежный спорт), Павел Репилов (санный спорт), Дарья Олесик (санный спорт), Семен Ефимов (горнолыжный спорт), Юлия Плешкова (горнолыжный спорт).