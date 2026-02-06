Клуб РПЛ подписал контракт с алжирским полузащитником

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» назвал игрока «хорошим приобретением»

Дайя Эддин Мешид (Фото: Телеграм-канал ФК «Динамо» (Махачкала))

Махачкалинское «Динамо» подписало контракт с алжирским полузащитником Дайей Эддином Мешидом. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Сроки соглашения не сообщаются. В клубе футболист будет выступать под 55-м номером.

Ранее 19-летний полузащитник выступал за «УСМ Алжир», где и начинал профессиональную карьеру. В текущем сезоне он провел пять матчей и не отметился результативными действиями.

Генеральный директор махачкалинского клуба Шамиль Газизов назвал футболиста перспективным, а сам трансфер «хорошим приобретением».

После 18 туров «Динамо» идет на 13-м месте турнирной таблицы РПЛ. На счету клуба 15 очков. Первый матч после зимнего перерыва команда проведет 28 февраля против казанского «Рубина».