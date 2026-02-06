«Краснодар» разгромил «Зенит» в матче Зимнего Кубка РПЛ

Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу «Краснодара»

Фото: Телеграм-канал ФК «Краснодар»

«Краснодар» всухую обыграл «Зенит» в матче Зимнего Кубка РПЛ, который проходит в Абу-Даби (ОАЭ).

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу краснодарского клуба.

У «Краснодара» мячи забили Мозес Кобнан (34-я минута), Артем Хмарин (54) и Эльдар Гусейнов (57).

«Краснодар» идет лидером турнирной таблицы Зимнего Кубка РПЛ. На счету клуба четыре очка. «Зенит» (3) идет на третьем месте.

В рамках турнира «Краснодар» 10 февраля сыграет с московским «Динамо», а «Зенит» в этот же день встретится с ЦСКА.

Зимний Кубок РПЛ проходит с 2023 года. На первых двух турнирах побеждал «Спартак», в 2025-м победителем стал «Зенит».