 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Товарищеские матчи. Российские клубы Спартак Далянь Инбо 1 1,18 x 5,8 2 15 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1 1,6 x 4,6 2 4,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вулверхэмптон Челси 1 4,9 x 4,2 2 1,65 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Сандерленд 1 1,22 x 6,1 2 15 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Манчестер Сити 1 2,35 x 3,7 2 2,8 Футбол Турция. Суперлига Кайсериспор Коджаэлиспор 1 2,9 x 3,1 2 2,55 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Лидс Юнайтед 1 1,6 x 4,3 2 5,3 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1 3,65 x 4,15 2 1,85 Футбол Италия. Кубок Наполи Комо 1 2,35 x 3,2 2 3,2 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,06 x 69 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Спорт⁠,
0

«Краснодар» разгромил «Зенит» в матче Зимнего Кубка РПЛ

Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу «Краснодара»
Фото: Телеграм-канал ФК «Краснодар»
Фото: Телеграм-канал ФК «Краснодар»

«Краснодар» всухую обыграл «Зенит» в матче Зимнего Кубка РПЛ, который проходит в Абу-Даби (ОАЭ).

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу краснодарского клуба.

У «Краснодара» мячи забили Мозес Кобнан (34-я минута), Артем Хмарин (54) и Эльдар Гусейнов (57).

«Краснодар» идет лидером турнирной таблицы Зимнего Кубка РПЛ. На счету клуба четыре очка. «Зенит» (3) идет на третьем месте.

В рамках турнира «Краснодар» 10 февраля сыграет с московским «Динамо», а «Зенит» в этот же день встретится с ЦСКА.

Зимний Кубок РПЛ проходит с 2023 года. На первых двух турнирах побеждал «Спартак», в 2025-м победителем стал «Зенит».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Рената Утяева
ФК Зенит ФК Краснодар Футбол
Материалы по теме
Защитник «Зенита» Эракович перешел в «Црвену Звезду» на правах аренды
Спорт
«Динамо» в серии пенальти обыграло ЦСКА в матче Зимнего кубка РПЛ
Спорт
В Кремле поддержали идею главы ФИФА вернуть Россию в мировой футбол
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 17:18
США обвинили Китай в проведении тайного ядерного испытания Политика, 22:29
Прокуратура потребовала передать государству билетную систему Leonardo Бизнес, 22:22
Включение со стадиона в Милане, где открывается Олимпиада-2026. Видео Общество, 22:16
В Союзе биатлонистов рассказали, что может помешать атлетам на Олимпиаде
РАДИО
 Общество, 22:15
Мужчина погиб в белгородском селе при атаке дрона на автомобиль Политика, 22:15
Клуб РПЛ подписал контракт с алжирским полузащитником Спорт, 22:13
СК рассказал о попрошайничестве в семье убитого в Петербурге мальчика Общество, 22:11
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
В Милане началась церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр Спорт, 22:03
В центре Гренобля в салон красоты бросили светошумовую гранату Политика, 22:01
Очевидцы рассказали, как вылетали с Кубы на фоне проблем с авиатопливом Общество, 21:52
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Николаевский губернатор увидел поддержку украинцами компромисса по земле Политика, 21:51
Медведев вручил Михалкову Гран-при литературной премии «Слово» Общество, 21:44
Роналду второй матч подряд не вошел в заявку «Ан-Насра» Спорт, 21:38