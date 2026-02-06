Футболисток из Эстонии и Литвы наказали за отказ играть с Белоруссией

Футболисткам Эстонии и Литвы засчитали поражения за отказ играть с Белоруссией

Из-за отказа Эстонской и Литовской футбольных федераций играть против белорусок на ЧЕ среди девушек до 17 лет их сборным засчитаны технические поражения со счетом 0:3

Фото: Vladimir Rys / Bongarts / Getty Images

УЕФА засчитал технические поражения женским сборным Эстонии и Литвы за отказ играть против сборной Белоруссии в отборочных матчах чемпионата Европы среди команд до 17 лет. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации белорусских футбольных федераций (АБФФ).

«В связи с отказом Эстонской футбольной федерации и Литовской футбольной федерации принимать участие в отборочных матчах ЧЕ среди девушек до 17 лет против сборной Белоруссии WU-17, решением Контрольно-этического и дисциплинарного органа УЕФА сборным Эстонии WU-17 и Литвы WU-17 засчитаны технические поражения со счетом 0:3», — сообщила организация.

Белоруски в рамках второго раунда квалификации должны были сыграть в группе B1 со сборными Эстонии (27 марта) и Литвы (2 апреля).

Также 30 марта у команды Белоруссии запланирован матч с Мальтой. Точная информация о проведении этой встречи будет известна позднее.

Финальный турнир чемпионата Европы среди девушек до 17 лет пройдет с 3 по 16 мая в Северной Ирландии.