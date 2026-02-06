Японский конькобежец рассказал о пугающей атмосфере в Олимпийской деревне

Чемпион мира в спринтерском многоборье Тацуя Синама отметил, что ему не хочется выходить на улицу ночью

Тацуя Синама (Фото: Richard Heathcote / Getty Images)

Японский конькобежец Тацуя Синама рассказал Nikkan Sports, что атмосфера в Олимпийской деревне в Милане является пугающей.

«Район вокруг Олимпийской деревни находится в пригороде. Там немного пугающая атмосфера, и из-за этого не хочется выходить на улицу ночью. Я хочу быть осторожным во многих вещах», — сказал 29-летний спортсмен.

Синама сравнил олимпийские деревни в Милане и в Пекине на Играх-2022: «Здесь будет больше свободы, чем в Пекине. Кроме того, здесь деревня более компактна, чем там».

Церемония открытия Олимпийских игр пройдет 6 февраля. Соревнования продлятся до 22 февраля.

Синама является золотым (2020) и серебряным (2019) призером чемпионатов мира в спринтерском многоборье, а также бронзовым призером ЧМ на отдельных дистанциях (500 м, 2022).