«Динамо» обыграло ЦСКА в матче Зимнего кубка РПЛ со счетом 1:1, 5:3 пенальти

«Динамо» в серии пенальти обыграло ЦСКА в матче Зимнего кубка РПЛ

Основное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти точнее было «Динамо» — 5:3

Максим Осипенко (Фото: Максим Константинов / ТАСС)

Московское «Динамо» одержало победу над столичным ЦСКА в матче Зимнего Кубка РПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:1, 5:3 пенальти.

У «Динамо» мячи в основное время забил Максим Осипенко (59-я минута). У ЦСКА отличился Максим Воронов (71).

Бело-голубые заработали два очка и поднялись на третью строчку в турнирной таблице Зимнего кубка. ЦСКА, набрав три балла, находится на втором месте. Турнир проводится по круговой системе.

10 февраля «Динамо» сразится с «Краснодаром», а ЦСКА в этот же день выйдет на поле против «Зенита» из Санкт-Петербурга.

В первом матче Зимнего Кубка РПЛ-2026 «Динамо» уступило «Зениту» с результатом 1:2. ЦСКА выиграл у «Краснодара» после серии пенальти, основная игра завершилась со счетом 2:2 и 5:4 в серии пенальти.

Зимний Кубок РПЛ проходит с 2023 года. На первых двух турнирах побеждал «Спартак», в 2025-м победителем стал петербургский «Зенит».