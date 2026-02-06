«Динамо» в серии пенальти обыграло ЦСКА в матче Зимнего кубка РПЛ
Московское «Динамо» одержало победу над столичным ЦСКА в матче Зимнего Кубка РПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:1, 5:3 пенальти.
У «Динамо» мячи в основное время забил Максим Осипенко (59-я минута). У ЦСКА отличился Максим Воронов (71).
Бело-голубые заработали два очка и поднялись на третью строчку в турнирной таблице Зимнего кубка. ЦСКА, набрав три балла, находится на втором месте. Турнир проводится по круговой системе.
10 февраля «Динамо» сразится с «Краснодаром», а ЦСКА в этот же день выйдет на поле против «Зенита» из Санкт-Петербурга.
В первом матче Зимнего Кубка РПЛ-2026 «Динамо» уступило «Зениту» с результатом 1:2. ЦСКА выиграл у «Краснодара» после серии пенальти, основная игра завершилась со счетом 2:2 и 5:4 в серии пенальти.
Зимний Кубок РПЛ проходит с 2023 года. На первых двух турнирах побеждал «Спартак», в 2025-м победителем стал петербургский «Зенит».
