Японка Сакамото выиграла короткую программу на ОИ в командном турнире
Японская фигуристка Каори Сакамото показала лучший результат в короткой программе одиночниц в рамках командного турнира на Олимпиаде-2026 в Италии.
Трехкратная чемпионка мира набрала 78,88 балла.
На втором месте американка Алиса Лью (74,90), на третьем — итальянка Лара Наки Гутманн (71,62).
После трех видов командного турнира лидирует сборная США (25 очков), на втором месте Япония (23), на третьем — Италия (22).
В субботу короткую программу покажут одиночники, а танцоры откатают произвольный танец. Командный турнир завершится 8 февраля произвольными программами у спортивных пар, одиночниц и одиночников.
