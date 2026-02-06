Японка Сакамото выиграла короткую программу на ОИ в командном турнире

После первого дня в командном турнире лидирует сборная США (25 очков), на втором месте Япония (23), на третьем — Италия (22)

Каори Сакамото (Фото: Joosep Martinson / Getty Images)

Японская фигуристка Каори Сакамото показала лучший результат в короткой программе одиночниц в рамках командного турнира на Олимпиаде-2026 в Италии.

Трехкратная чемпионка мира набрала 78,88 балла.

На втором месте американка Алиса Лью (74,90), на третьем — итальянка Лара Наки Гутманн (71,62).

После трех видов командного турнира лидирует сборная США (25 очков), на втором месте Япония (23), на третьем — Италия (22).

В субботу короткую программу покажут одиночники, а танцоры откатают произвольный танец. Командный турнир завершится 8 февраля произвольными программами у спортивных пар, одиночниц и одиночников.