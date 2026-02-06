Сборная России вернулась с ЧЕ по велотреку без своих велосипедов
Сборная России по велогонкам на треке вернулась из Турции после чемпионата Европы без своих велосипедов. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Андрей Кубеев.
Команда возвращалась в Москву двумя рейсами с промежуточной посадкой в Стамбуле. В связи с ограниченными возможностями аэропорта Коньи не удалось одновременно отправить все велосипеды участников соревнований, и инвентарь российской сборной остался в Турции.
«Наши велосипеды остались в Конье. Написали сейчас заявления в авиакомпанию, ждем, что велосипеды доставят в Москву ближайшими рейсами», — рассказал Кубеев.
Чемпионат Европы проходил с 1 по 5 февраля в Конье. Российские спортсмены завоевали шесть медалей: две золотые — Лев Гонов в индивидуальной гонке преследования и Алина Лысенко в кейрине, серебро — Илья Савекин в скретче, бронзовые — Лысенко в женском спринте, Яна Бурлакова в гите на 1 км и Никита Кирильцев в мужском спринте.
