Глава РУСАДА ответила на вопрос о вероятности допинга у россиян на Играх

На зимних Олимпийских играх в Италии выступят 13 российских спортсменов, ранее получивших нейтральный статус

Глава РУСАДА Вероника Логинова (Фото: Глава РУСАДА Вероника Логинова)

Российские спортсмены прошли достаточное тестирование перед зимней Олимпиадой в Италии, что минимизирует риски попадания в допинговый скандал. Об этом в интервью «РБК Спорт» заявила генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.

«Накануне проведения Олимпийских игр было озвучено, что все спортсмены из России и Белоруссии были протестированы. Действительно, по нашим спортсменам статистику мы еще раз проверяли. Все спортсмены проходили тестирование, как мы понимаем, достаточное для того, чтобы они приняли участие в Олимпиаде. Пробы были отобраны как международными федерациями, так и российским антидопинговым агентством», — сказала Логинова.

По ее словам, РУСАДА предприняло все возможные меры для информирования каждого спортсмена об антидопинговых правилах, действующих на Играх.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо. В соревнованиях примут участие 13 российских спортсменов в следующих дисциплинах: фигурное катание, лыжные гонки, горнолыжный спорт, конькобежный спорт, шорт-трек, санный спорт и ски-альпинизм. Они выступят в нейтральном статусе.

Первой из российских спортсменов на соревнованиях выступит лыжница Наталья Непряева в дисциплине скиатлон. Гонка стартует в 15:00 по московскому времени.

В сентябре 2025-го Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян до зимних Игр на тех же условиях, что и в Париже 2024 года, — при условии прохождения квалификации, с рядом ограничений и прохождения проверки на соответствие нейтральному статусу.