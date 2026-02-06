 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ ЦСКА Динамо 1 13 x 1,05 2 41 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Краснодар Зенит 1 3,55 x 3,5 2 2,05 Футбол Товарищеские матчи. Российские клубы Спартак Далянь Инбо 1 1,18 x 5,8 2 15 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1 1,57 x 4,7 2 4,9 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вулверхэмптон Челси 1 4,9 x 4,2 2 1,65 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Сандерленд 1 1,2 x 6,3 2 15 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Манчестер Сити 1 2,35 x 3,7 2 2,8 Футбол Турция. Суперлига Кайсериспор Коджаэлиспор 1 2,85 x 3,15 2 2,55 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Лидс Юнайтед 1 1,6 x 4,3 2 5,3 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1 3,7 x 4,2 2 1,85 Футбол Италия. Кубок Наполи Комо 1 2,35 x 3,2 2 3,2 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,17 x 67 2 5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Олимпиада-2026⁠,
0
Эксклюзив

Глава РУСАДА ответила на вопрос о вероятности допинга у россиян на Играх

РУСАДА: россиян на Олимпиаде тщательную проверили на допинг
Сюжет
Олимпиада-2026
На зимних Олимпийских играх в Италии выступят 13 российских спортсменов, ранее получивших нейтральный статус
Глава РУСАДА&nbsp; Вероника Логинова
Глава РУСАДА  Вероника Логинова (Фото: Глава РУСАДА Вероника Логинова)

Российские спортсмены прошли достаточное тестирование перед зимней Олимпиадой в Италии, что минимизирует риски попадания в допинговый скандал. Об этом в интервью «РБК Спорт» заявила генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.

«Накануне проведения Олимпийских игр было озвучено, что все спортсмены из России и Белоруссии были протестированы. Действительно, по нашим спортсменам статистику мы еще раз проверяли. Все спортсмены проходили тестирование, как мы понимаем, достаточное для того, чтобы они приняли участие в Олимпиаде. Пробы были отобраны как международными федерациями, так и российским антидопинговым агентством», — сказала Логинова.

По ее словам, РУСАДА предприняло все возможные меры для информирования каждого спортсмена об антидопинговых правилах, действующих на Играх.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо. В соревнованиях примут участие 13 российских спортсменов в следующих дисциплинах: фигурное катание, лыжные гонки, горнолыжный спорт, конькобежный спорт, шорт-трек, санный спорт и ски-альпинизм. Они выступят в нейтральном статусе.

Первой из российских спортсменов на соревнованиях выступит лыжница Наталья Непряева в дисциплине скиатлон. Гонка стартует в 15:00 по московскому времени.

В сентябре 2025-го Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян до зимних Игр на тех же условиях, что и в Париже 2024 года, — при условии прохождения квалификации, с рядом ограничений и прохождения проверки на соответствие нейтральному статусу.

В 2023 году исполком WADA оставил РУСАДА без полноценного статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Российское антидопинговое агентство выразило несогласие с данным решением и обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS). Однако осенью 2025 года стороны временно прекратили судебные разбирательства. В настоящий момент РУСАДА лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

США и Китай не подписали декларацию, регулирующую ИИ в военных целях

Трамп пообещал построить тоннель, если в его честь назовут вокзал

Макрон допустил ограничения видеоигр и ИИ-чатов для детей

В Госдуме усомнились, что «Самолет» получит помощь из бюджета

США призвали своих граждан немедленно покинуть Иран

«Авито»: зумеры выбирают ехать на вахту, потому что они прагматичны

Авторы
Теги
Полина Мельникова, Руслан Алиев
Олимпиада-2026 Олимпийские игры РУСАДА допинг спорстмены россияне на Олимпиаде-2026 Вероника Логинова
Материалы по теме
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Спорт
Кто из россиян выступит на Олимпийских играх 2026 года
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 17:18
За год спрос на новостройки Москвы снизился, а в Подмосковье вырос Недвижимость, 17:52
Трамп опубликовал видео обезьяны с лицом Обамы Политика, 17:49
В Минэнерго назвали условия для электричества по 8 рублей в 2042 году Общество, 17:47
Российского посла вызвали в МИД Азербайджана Политика, 17:46
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39
«Не доживут до конца 2026 года». Что будет с такси после вступления закона о локализации Авто, 17:36
«Динамо» в серии пенальти обыграло ЦСКА в матче Зимнего кубка РПЛ Спорт, 17:34
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В суд поступило дело о взятках экс-губернатора Курской области Общество, 17:33
Фигуристка Костылева стала двукратной чемпионкой России среди юниоров Спорт, 17:31
ЦБ поднял курс доллара на выходные и 9 февраля выше ₽77 Инвестиции, 17:31
Немецкий канцлер предостерег Европу по контактам с Россией Политика, 17:28
The Economist поместил на обложку змею и предупредил о коварности доллара Финансы, 17:27
Кронпринцесса Норвегии извинилась перед королем за связь с Эпштейном Политика, 17:25
Японка Сакамото выиграла короткую программу на ОИ в командном турнире Спорт, 17:17