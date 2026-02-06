 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ ЦСКА Динамо 1 2,13 x 2,5 2 5,1 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Краснодар Зенит 1 3,55 x 3,5 2 2,05 Футбол Товарищеские матчи. Российские клубы Спартак Далянь Инбо 1 1,18 x 5,8 2 15 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1 1,57 x 4,7 2 4,9 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вулверхэмптон Челси 1 4,8 x 4,15 2 1,65 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Сандерленд 1 1,2 x 6,2 2 15 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Манчестер Сити 1 2,35 x 3,7 2 2,8 Футбол Турция. Суперлига Кайсериспор Коджаэлиспор 1 2,85 x 3,1 2 2,55 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Лидс Юнайтед 1 1,6 x 4,3 2 5,3 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1 3,7 x 4,2 2 1,85 Футбол Италия. Кубок Наполи Комо 1 2,35 x 3,2 2 3,2 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,17 x 67 2 5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Олимпиада-2026⁠,
0

Малинин заявил, что рад за Гуменника и ждет его приезда на Олимпиаду

Американский фигурист Малинин заявил, что ждет Гуменника на Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2026
Американский фигурист также подчеркнул, что Гуменник усердно работает на тренировках
Илья Малинин
Илья Малинин (Фото: Stephanie Scarbrough / AP / TASS)

Двукратный чемпион мира по фигурному катанию Илья Малинин выразил поддержку российскому спортсмену Петру Гуменнику, который выступит на Олимпийских играх в Италии в нейтральном статусе. Его слова приводит ТАСС.

«Я очень счастлив за него, потому что он всегда тренируется с пониманием того, что надо работать усердно. Поэтому я с нетерпением жду его приезда сюда», — отметил Малинин.

Малинин — сын российских фигуристов Романа Скорнякова и Татьяны Малининой, которые выступали под флагом Узбекистана. Он является двукратным чемпионом мира (2024, 2025) и бронзовым призером турнира (2023), ему принадлежит мировой рекорд в произвольной программе.

В январе 2026-го он вновь получил баллы выше мирового рекорда, но результат не зафиксировали, поскольку он был достигнут не на турнире под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

Короткая программа у мужчин пройдет 10 февраля, произвольная — 13 февраля. Помимо Гуменника, на олимпийском турнире также выступит Аделия Петросян.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

США и Китай не подписали декларацию, регулирующую ИИ в военных целях

Трамп пообещал построить тоннель, если в его честь назовут вокзал

Макрон допустил ограничения видеоигр и ИИ-чатов для детей

В Госдуме усомнились, что «Самолет» получит помощь из бюджета

США призвали своих граждан немедленно покинуть Иран

«Авито»: зумеры выбирают ехать на вахту, потому что они прагматичны

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
фигурное катание Олимпиада-2026 Илья Малинин Петр Гуменник
Материалы по теме
Фигурист Малинин заявил, что «физически готов» к пятерному прыжку на ОИ
Спорт
Фигуристка Яметова рассказала о предложении перейти в сборную ОАЭ
Спорт
Роднина призвала не давить ожиданиями на Петросян и Гуменника
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 90,29 (-0,83) Инвестиции, 05 фев, 17:26 Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 76,55 (-0,36) Инвестиции, 05 фев, 17:26
Стартовал первый этап VI Международной олимпиады по финбезопасности Пресс-релиз, 16:18
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
Каким спортом заняться в Москве: 7 идей с географической привязкой Спорт, 16:11
Путину предложили проект развития Красной Поляны до 8 млн человек в год Общество, 16:10
Постпред назвал условие участия России в переговорах по ядерному оружию Политика, 16:07
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины Политика, 16:06
Рубио назвал необходимым участие Китая в новом договоре о ядерных ракетах Политика, 16:05
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Возвращение в Кортину: 70 лет участия команд СССР и России в зимних Играх Общество, 16:04
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
Пятерых полицейских задержали за незаконную легализацию 2 тыс. мигрантов Общество, 15:58
Медведев исключил новый договор с США на тех же условиях, что и ДСНВ Политика, 15:46
Минпросвещения сообщило о лидерстве российских школьников на олимпиадах Общество, 15:41
Малинин заявил, что рад за Гуменника и ждет его приезда на Олимпиаду Спорт, 15:31
Минфин проведет допэмиссию ОФЗ с постоянным купоном на ₽2,5 трлн Инвестиции, 15:31