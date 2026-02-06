Малинин заявил, что рад за Гуменника и ждет его приезда на Олимпиаду

Американский фигурист также подчеркнул, что Гуменник усердно работает на тренировках

Илья Малинин (Фото: Stephanie Scarbrough / AP / TASS)

Двукратный чемпион мира по фигурному катанию Илья Малинин выразил поддержку российскому спортсмену Петру Гуменнику, который выступит на Олимпийских играх в Италии в нейтральном статусе. Его слова приводит ТАСС.

«Я очень счастлив за него, потому что он всегда тренируется с пониманием того, что надо работать усердно. Поэтому я с нетерпением жду его приезда сюда», — отметил Малинин.

Малинин — сын российских фигуристов Романа Скорнякова и Татьяны Малининой, которые выступали под флагом Узбекистана. Он является двукратным чемпионом мира (2024, 2025) и бронзовым призером турнира (2023), ему принадлежит мировой рекорд в произвольной программе.

В январе 2026-го он вновь получил баллы выше мирового рекорда, но результат не зафиксировали, поскольку он был достигнут не на турнире под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

Короткая программа у мужчин пройдет 10 февраля, произвольная — 13 февраля. Помимо Гуменника, на олимпийском турнире также выступит Аделия Петросян.