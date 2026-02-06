Сборная России по легкой атлетике начала подготовку к Олимпиаде-2028

Исполнительный директор ВФЛА заявил, что сборы будут проходить в условиях, близких к Лос-Анджелесу. Полноценная легкоатлетическая команда под флагом России не выступала на Олимпиадах с 2012 года

Борис Ярышевский (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Российские легкоатлеты начнут проводить учебно-тренировочные сборы за пределами России в рамках подготовки к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Об этом «Матч ТВ» заявил исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Борис Ярышевский.

«Мы готовимся во всеоружии. Приняли решение, что будем постепенно расширять географию наших сборов и соревнований. <...> Сборы будут не только в России, но и в других странах уже в этом году», — заявил Ярышевский. Он уточнил, что часть подготовки будет проходить в регионах с климатом, максимально приближенным к условиям Лос-Анджелеса.

Ярышевский также сообщил, что чемпионат России в помещении впервые пройдет на Дальнем Востоке — в Южно-Сахалинске.

Полноценная легкоатлетическая команда под флагом России не выступала на Олимпийских играх с 2012 года. В 2015 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF, ныне World Athletics) дисквалифицировала Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) в связи с допинговым скандалом. Отстранение впоследствии многократно продлевалось.

Из-за этой дисквалификации сборная России полностью пропустила Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро. На Игры была допущена лишь одна российская легкоатлетка — прыгунья в длину Дарья Клишина, выступавшая в нейтральном статусе. На Олимпиаду-2020 допустили только 10 российских легкоатлетов, на Играх-2024 их не было вовсе. Для сравнения, в 2012 году в олимпийскую легкоатлетическую сборную вошли 98 человек.

В марте 2023 года совет World Athletics восстановил ВФЛА в правах после отстранения, но российские спортсмены все еще не могут выступать на международных соревнованиях из-за конфликта на Украине.