Футбол Италия. Кубок Аталанта Ювентус 1 1,02 x 17 2 100 Футбол Испания. Кубок Бетис Атлетико 1 49 x 23 2 1,02 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ ЦСКА Динамо 1 2,3 x 3,4 2 3,05 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Краснодар Зенит 1 3,45 x 3,55 2 2,08 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1 1,57 x 4,7 2 4,9 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вулверхэмптон Челси 1 4,8 x 4,15 2 1,65 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Сандерленд 1 1,2 x 6,2 2 15 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,17 x 67 2 5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Спорт⁠,
0

Панарин заявил, что без предложения от «Кингз» мог вернуться в Россию

Панарин: «Без предложения «Лос-Анджелеса» я бы вернулся в Россию»
Нежелание переходить в любую другую команду НХЛ и рекомендации Владислава Гаврикова привели форварда в «Лос-Анджелес». Если бы от клуба не поступило предложений, то он рассматривал возвращение в Россию
Артемий Панарин
Артемий Панарин (Фото: Leah Hennel / Getty Images)

Российский хоккеист Артемий Панарин заявил в ходе пресс-конференции, которая прошла в режиме онлайн, что если бы «Лос-Анджелес Кингз» не сделали ему предложения, он бы завершил карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и вернулся в Россию. Цитаты из его интервью, в частности, опубликовал журналист Питер Бау на своей странице в Х.

В четверг, 5 февраля, «Кингз» произвели обмен форварда Лиама Гринтри на Панарина, получив взамен от «Нью-Йорк Рейнджерс» условный выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2026 года и в четвертом раунде драфта 2028 года.

34-летний нападающий признался, что не рассматривал переход в любой другой клуб НХЛ. «Вероятно, я бы вернулся в Россию, если «Лос-Анджелес» мне ничего не предложил бы», — заявил Панарин. По его словам, он не был готов выбирать команду, в которую «не хотел бы переходить».

Хоккеист выразил благодарность нью-йоркскому клубу и его болельщикам, отметив множество хороших воспоминаний и гордость за то, что носил эту форму. Однако переговоры о новом контракте, по его словам, не были активными: «Мы немного поговорили о контракте, но мне кажется, что в этом предложении говорилось: «Мы не уверены, хотим ли мы тебя видеть в команде или нет». Вот почему я не подписал контракт».

Роль в выборе «Кингз» сыграли также рекомендации хоккеиста сборной России и защитника «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислава Гаврикова.

Панарин выступал за «Рейнджерс» с 2019 года. В нынешнем сезоне в 52 матчах он набрал 57 (19+38) очков. Его новый контракт с «Кингз» рассчитан на два года со среднегодовой зарплатой $11 млн. В составе сборной России Панарин стал серебряным (2015) и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира (2016, 2017), а с СКА — обладателем Кубка Гагарина (2015).

Екатерина Халимовская
Хоккей Артемий Панарин НХЛ россияне в НХЛ Лос-Анджелес Кингз
