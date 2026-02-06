Панарин заявил, что без предложения от «Кингз» мог вернуться в Россию

Нежелание переходить в любую другую команду НХЛ и рекомендации Владислава Гаврикова привели форварда в «Лос-Анджелес». Если бы от клуба не поступило предложений, то он рассматривал возвращение в Россию

Артемий Панарин (Фото: Leah Hennel / Getty Images)

Российский хоккеист Артемий Панарин заявил в ходе пресс-конференции, которая прошла в режиме онлайн, что если бы «Лос-Анджелес Кингз» не сделали ему предложения, он бы завершил карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и вернулся в Россию. Цитаты из его интервью, в частности, опубликовал журналист Питер Бау на своей странице в Х.

В четверг, 5 февраля, «Кингз» произвели обмен форварда Лиама Гринтри на Панарина, получив взамен от «Нью-Йорк Рейнджерс» условный выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2026 года и в четвертом раунде драфта 2028 года.

34-летний нападающий признался, что не рассматривал переход в любой другой клуб НХЛ. «Вероятно, я бы вернулся в Россию, если «Лос-Анджелес» мне ничего не предложил бы», — заявил Панарин. По его словам, он не был готов выбирать команду, в которую «не хотел бы переходить».

Хоккеист выразил благодарность нью-йоркскому клубу и его болельщикам, отметив множество хороших воспоминаний и гордость за то, что носил эту форму. Однако переговоры о новом контракте, по его словам, не были активными: «Мы немного поговорили о контракте, но мне кажется, что в этом предложении говорилось: «Мы не уверены, хотим ли мы тебя видеть в команде или нет». Вот почему я не подписал контракт».

Роль в выборе «Кингз» сыграли также рекомендации хоккеиста сборной России и защитника «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислава Гаврикова.

Панарин выступал за «Рейнджерс» с 2019 года. В нынешнем сезоне в 52 матчах он набрал 57 (19+38) очков. Его новый контракт с «Кингз» рассчитан на два года со среднегодовой зарплатой $11 млн. В составе сборной России Панарин стал серебряным (2015) и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира (2016, 2017), а с СКА — обладателем Кубка Гагарина (2015).