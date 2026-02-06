Панарин заявил, что без предложения от «Кингз» мог вернуться в Россию
Российский хоккеист Артемий Панарин заявил в ходе пресс-конференции, которая прошла в режиме онлайн, что если бы «Лос-Анджелес Кингз» не сделали ему предложения, он бы завершил карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и вернулся в Россию. Цитаты из его интервью, в частности, опубликовал журналист Питер Бау на своей странице в Х.
В четверг, 5 февраля, «Кингз» произвели обмен форварда Лиама Гринтри на Панарина, получив взамен от «Нью-Йорк Рейнджерс» условный выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2026 года и в четвертом раунде драфта 2028 года.
34-летний нападающий признался, что не рассматривал переход в любой другой клуб НХЛ. «Вероятно, я бы вернулся в Россию, если «Лос-Анджелес» мне ничего не предложил бы», — заявил Панарин. По его словам, он не был готов выбирать команду, в которую «не хотел бы переходить».
Хоккеист выразил благодарность нью-йоркскому клубу и его болельщикам, отметив множество хороших воспоминаний и гордость за то, что носил эту форму. Однако переговоры о новом контракте, по его словам, не были активными: «Мы немного поговорили о контракте, но мне кажется, что в этом предложении говорилось: «Мы не уверены, хотим ли мы тебя видеть в команде или нет». Вот почему я не подписал контракт».
Роль в выборе «Кингз» сыграли также рекомендации хоккеиста сборной России и защитника «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислава Гаврикова.
Панарин выступал за «Рейнджерс» с 2019 года. В нынешнем сезоне в 52 матчах он набрал 57 (19+38) очков. Его новый контракт с «Кингз» рассчитан на два года со среднегодовой зарплатой $11 млн. В составе сборной России Панарин стал серебряным (2015) и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира (2016, 2017), а с СКА — обладателем Кубка Гагарина (2015).
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану
Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика
Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.
Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат
Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»
Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ