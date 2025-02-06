«Авангард» продлил серию поражений «Лады» до восьми матчей

«Авангард» продлил серию поражений «Лады» в КХЛ до восьми матчей

Омичи победили в Тольятти со счетом 2:1 благодаря дублю Дамира Шарипзянова

Дамир Шарипзянов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Омский «Авангард» победил тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра в Тольятти завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) в пользу омичей.

У хозяев льда шайбу забросил Рафаэль Бикмуллин (26-я минута), у «Авангарда» дубль оформил Дамир Шарипзянов (39, 48).

«Лада» проиграла восьмой матч подряд и занимает десятое место в Восточной конференции, у «Авангарда» третья победа в четырех последних матчах и шестая строчка.

В другом матче уфимский «Салават Юлаев» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 4:1 и одержал третью победу подряд.