«Авангард» продлил серию поражений «Лады» до восьми матчей
Омский «Авангард» победил тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Игра в Тольятти завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) в пользу омичей.
У хозяев льда шайбу забросил Рафаэль Бикмуллин (26-я минута), у «Авангарда» дубль оформил Дамир Шарипзянов (39, 48).
«Лада» проиграла восьмой матч подряд и занимает десятое место в Восточной конференции, у «Авангарда» третья победа в четырех последних матчах и шестая строчка.
В другом матче уфимский «Салават Юлаев» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 4:1 и одержал третью победу подряд.
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