Лучший тренер КХЛ раскритиковал судей за отказ с ним здороваться
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин заявил в телеграм-канале, что работавшая на матче его команды с челябинским «Трактором» судейская бригада лишний раз показала свое пренебрежение к тренерам, «демонстративно не поздоровавшись».
«Металлург» накануне проиграл «Трактору» со счетом 2:5. В предыдущем матче с уфимским «Салаватом Юлаевым» чемпионы КХЛ потерпели поражение со счетом 4:6, после чего Разин на пресс-конференции предложил в будущем заменить судей искусственным интеллектом.
«То, что вы обиделись на меня за то, что я предложил заменить вас искусственным интеллектом, мне сугубо фиолетово! <...> Сейчас вы выбрали профессию судьи, так судите и ведите себя как люди, обслуживающие игру, а не как боги, решающие, кому в рай, а кому в ад», — написал Разин.
В пресс-службе КХЛ заявили РБК, что лига не комментирует личные суждения и высказывания. «Что касается неудовлетворенности теми или иными действиями судей, тренеры и руководители команд имеют предусмотренные регламентом КХЛ возможности подавать запросы на спорные эпизоды в СЭК (судейско-экспертный комитет)», — сказали в пресс-службе КХЛ.
Разин в прошлом сезоне был признан лучшим тренером КХЛ.
Сейчас «Металлург» занимает пятое место в Восточной конференции.
Главными судьями матча «Трактор» — «Металлург» были Денис Наумов и Дмитрий Беляев.
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