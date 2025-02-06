Лучший тренер КХЛ раскритиковал судей за отказ с ним здороваться

Тренер «Металлурга» Разин 3 февраля предложил заменить судей на ИИ. В следующем матче судьи не стали с ним здороваться. В КХЛ заявили, что в случае недовольства судьями Разин может пожаловаться в судейско-экспертный комитет

Андрей Разин (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин заявил в телеграм-канале, что работавшая на матче его команды с челябинским «Трактором» судейская бригада лишний раз показала свое пренебрежение к тренерам, «демонстративно не поздоровавшись».

«Металлург» накануне проиграл «Трактору» со счетом 2:5. В предыдущем матче с уфимским «Салаватом Юлаевым» чемпионы КХЛ потерпели поражение со счетом 4:6, после чего Разин на пресс-конференции предложил в будущем заменить судей искусственным интеллектом.

«То, что вы обиделись на меня за то, что я предложил заменить вас искусственным интеллектом, мне сугубо фиолетово! <...> Сейчас вы выбрали профессию судьи, так судите и ведите себя как люди, обслуживающие игру, а не как боги, решающие, кому в рай, а кому в ад», — написал Разин.

В пресс-службе КХЛ заявили РБК, что лига не комментирует личные суждения и высказывания. «Что касается неудовлетворенности теми или иными действиями судей, тренеры и руководители команд имеют предусмотренные регламентом КХЛ возможности подавать запросы на спорные эпизоды в СЭК (судейско-экспертный комитет)», — сказали в пресс-службе КХЛ.

Разин в прошлом сезоне был признан лучшим тренером КХЛ.

Сейчас «Металлург» занимает пятое место в Восточной конференции.

Главными судьями матча «Трактор» — «Металлург» были Денис Наумов и Дмитрий Беляев.