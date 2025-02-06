The Guardian узнала о планах убрать дополнительное время в Лиге чемпионов
В УЕФА рассматривают возможность отмены дополнительного времени в плей-офф Лиги чемпионов и перехода сразу к серии пенальти в двухматчевых противостояниях, сообщает The Guardian.
Нововведение вряд ли будет принято до 2027 года. В УЕФА заявили, что вопрос поднимался пока неофициально и окончательных предложений никто не выдвигал.
Отмену дополнительного времени могут поддержать и топ-клубы, которые жалуются на перегруженность календаря, и команды-аутсайдеры, у которых меньше высококлассных игроков, и телекомпании, поскольку время окончания матчей становится более предсказуемым.
В прошлом сезоне только три матча Лиги чемпионов, начиная с 1/8 финала, заканчивались дополнительным временем.
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