The Guardian узнала о планах убрать дополнительное время в Лиге чемпионов

Речь идет о двухматчевых противостояниях в плей-офф, которые при равном счете будут сразу переходить в серии пенальти. Нововведение может устроить все стороны, но его вряд ли примут до 2027 года

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В УЕФА рассматривают возможность отмены дополнительного времени в плей-офф Лиги чемпионов и перехода сразу к серии пенальти в двухматчевых противостояниях, сообщает The Guardian.

Нововведение вряд ли будет принято до 2027 года. В УЕФА заявили, что вопрос поднимался пока неофициально и окончательных предложений никто не выдвигал.

Отмену дополнительного времени могут поддержать и топ-клубы, которые жалуются на перегруженность календаря, и команды-аутсайдеры, у которых меньше высококлассных игроков, и телекомпании, поскольку время окончания матчей становится более предсказуемым.

В прошлом сезоне только три матча Лиги чемпионов, начиная с 1/8 финала, заканчивались дополнительным временем.