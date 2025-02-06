Рублев победил Марожана и вышел в четвертьфинал крупного турнира в Роттердаме

Рублев вышел в четвертьфинал крупного турнира в Роттердаме

Россиянин обыграл в двух сетах венгра Фабиана Марожана и за выход в полуфинал сыграет с поляком Хубертом Хуркачем

Андрей Рублев (Фото: Hannah Peters / Getty Images)

Вторая ракетка России Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) с призовым фондом более €2,5 млн.

Во втором круге россиянин обыграл венгра Фабиана Марожана (57-й в рейтинге) со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (9:7).

Рублев выиграл у венгра вторую личную встречу из трех.

За выход в полуфинал Рублев сыграет с поляком Хубертом Хуркачем (21-й).

Рублев побеждал на турнире в Роттердаме в 2021 году, а в 2023-м соревнования выиграл Даниил Медведев.

Победитель турнира в 2025 году получит 500 очков и почти €450 тыс. призовых.