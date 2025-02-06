Рублев вышел в четвертьфинал крупного турнира в Роттердаме
Вторая ракетка России Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) с призовым фондом более €2,5 млн.
Во втором круге россиянин обыграл венгра Фабиана Марожана (57-й в рейтинге) со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (9:7).
Рублев выиграл у венгра вторую личную встречу из трех.
За выход в полуфинал Рублев сыграет с поляком Хубертом Хуркачем (21-й).
Рублев побеждал на турнире в Роттердаме в 2021 году, а в 2023-м соревнования выиграл Даниил Медведев.
Победитель турнира в 2025 году получит 500 очков и почти €450 тыс. призовых.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
На Украину доставили первые французские истребители Mirage 2000
МВД предупредило о краже аккаунтов в Telegram через Wi-Fi в Шереметьево
Меркель призвала не допустить победы России на Украине
Новым главой «Роскосмоса» назначен 39-летний Дмитрий Баканов
FT: Фридман и Авен продали доли в Альфа-банке и «АльфаСтраховании»
Раскрыто количество ДТП с участием беспилотных автомобилей в России
РБК запускает винный салон. Расписание
В Эфиопии заявили о планах начать производство электромобилей Lada
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Генпрокуратура потребовала национализировать связанную с Невзлиным компанию
Овечкин забил за 0,1 секунды до сирены и сократил отставание от рекорда. Видео
У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин