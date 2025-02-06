Пятикратный победитель Лиги чемпионов с «Реалом» Марсело завершил карьеру
Бразильский защитник Марсело, выигравший 25 трофеев с мадридским «Реалом» объявил в Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена) о завершении профессиональной карьеры в 36 лет.
Последним клубом Марсело был «Флуминенсе», в котором он начинал карьеру и затем играл с 2023 года.
В 2007–2022 годах бразилец выступал за «Реал», с которым пять раз победил в Лиге чемпионов, шесть раз — в чемпионате Испании, выиграл четыре клубных чемпионата мира, три Суперкубка УЕФА, два Кубка и пять Суперкубков Испании.
«Спасибо, футбол», — написал Марсело в комментарии к прощальному видео.
В сборной Бразилии Марсело провел 58 матчей, забил шесть голов и выиграл Кубок конфедераций (2013 год).
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