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Пятикратный победитель Лиги чемпионов с «Реалом» Марсело завершил карьеру

Марсело завершил карьеру в 36 лет
Марсело за 15 лет в мадридском «Реале» завоевал 25 трофеев, а с 2023 года играл за родной «Флуминенсе»
Марсело
Марсело (Фото: Denis Doyle / Getty Images)

Бразильский защитник Марсело, выигравший 25 трофеев с мадридским «Реалом» объявил в Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена) о завершении профессиональной карьеры в 36 лет.

Последним клубом Марсело был «Флуминенсе», в котором он начинал карьеру и затем играл с 2023 года.

В 2007–2022 годах бразилец выступал за «Реал», с которым пять раз победил в Лиге чемпионов, шесть раз — в чемпионате Испании, выиграл четыре клубных чемпионата мира, три Суперкубка УЕФА, два Кубка и пять Суперкубков Испании.

«Спасибо, футбол», — написал Марсело в комментарии к прощальному видео.

В сборной Бразилии Марсело провел 58 матчей, забил шесть голов и выиграл Кубок конфедераций (2013 год).

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Анна Сатдинова
Футбол Реал Мадрид
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