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Капитан «Лас-Пальмаса» приостановил карьеру из-за рецидива рака

Кириан Родригес в сезоне-2022/23 уже проходил лечение от лимфомы Ходжкина. Он сообщил, что накануне врачи сообщили ему о рецидиве
Кириан Родригес
Кириан Родригес (Фото: Alex Caparros / Getty Images)

Капитан и полузащитник «Лас-Пальмаса» Кириан Родригес объявил о досрочном завершении сезона из-за рецидива онкологического заболевания. Слова 28-летнего футболиста приводит пресс-служба клуба Ла Лиги.

В августе 2022-го Родригес сообщил, что у него обнаружили лимфому Ходжкина, он вернулся на поле в апреле 2023-го.

«Вчера мне сказали, что у меня рецидив рака. Мне придется снова остановиться и пройти химиотерапию для борьбы с болезнью», — сказал Родригес.

Полузащитник выразил надежду, что в следующем сезоне снова сможет играть, а его клуб сохранит прописку в высшем дивизионе.

В этом сезоне футболист отыграл 22 матча за «Лас-Пальмас», который идет на 15-м месте в чемпионате Испании.

Родригес выступает за клуб с 2019 года.

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