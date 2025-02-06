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В испанской топ-лиге объяснили, в чем проигрывают РПЛ

Представитель испанской Ла Лиги: РПЛ на шаг впереди в вопросе развлечений
Представитель Ла Лиги заявил, что для российских болельщиков во время матчей организовано больше развлечений, чем в испанском чемпионате, и РПЛ в этом смысле находится на шаг впереди
Фото: Официальный сайт ФК «‎Зенит»
Фото: Официальный сайт ФК «‎Зенит»

Российская премьер-лига (РПЛ) опередила чемпионат Испании в организации мероприятий для болельщиков, которые приходят на матчи, заявил директор клубного офиса Ла Лиги Хайме Бланко, которого цитирует ТАСС.

По словам Бланко, в испанской лиге хотят, чтобы зрители проводили больше времени на стадионах, и поощряют развитие системы гостеприимства.

«В России мы видим интересные мероприятия до матчей, в перерыве, люди могут больше проводить времени на матчах, потреблять продукцию. Мы заметили, что РПЛ во время матчей предоставляет различные виды мероприятий, это бизнес и развлечения», — сказал Бланко.

Он отметил, что РПЛ в этом плане опередила Ла Лигу и находится «на шаг впереди».

Чемпионат Испании — одна из пяти ведущих лиг Европы, в турнире выступают 20 команд.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) чемпионат Испании по футболу
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