Мастеркова возмутилась данными о госпитализации из-за рака мозга

В четверг telegram-канал Mash сообщил, что Мастеркову госпитализировали в московскую больницу. У неё якобы диагностировали агрессивную злокачественную опухоль мозга. Однако Мастеркова заявила, что у нее все в порядке и она дома

Светлана Мастеркова (Фото: Anatoly Lomokhov / Global look press)

Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 и 1500 м Светлана Мастеркова назвала бредом данные о госпитализации из-за рака мозга. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.

Ранее в четверг telegram-канал Mash сообщил, что Мастеркову госпитализировали в московскую больницу. У неё диагностировали агрессивную злокачественную опухоль мозга.

«Я не знаю кто это делает, для чего это? Я спокойный человек, никого не раздражаю. Опять пишут что я где-то в коме, но ребята, вот я дома», — сказала Мастеркова.

Она попросила не обращать внимание на новости о своем здоровье. «Не переживайте пожалуйста. Вчера была на дне рождении, гуляли и мороженое ели. Бред какой-то. Нет слов просто», — добавила Мастеркова.

Летом Mash также сообщал об онкологии спортсменки, но тогда член исполкома Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова говорила, что Мастеркова попала в больницу с подозрением на инсульт, но без серьезных осложнений. «Ничего страшного, завтра она выписывается из больницы. Было подозрение на инсульт, но все нормально», — сказала тогда Привалова.

Мастеркова на Олимпийских играх в Атланте в 1996 году победила на дистанциях 800 и 1500 м. Также на счету россиянки золото (1500 м) и бронза (800 м) чемпионата мира 1999 года, золото (1500 м) чемпионата Европы 1998-го. С августе 1996 года Мастеркова владеет мировым рекордом на дистанции 1000 м.

Карьеру Мастеркова завершила в 2003 году.