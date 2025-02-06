Мастеркова возмутилась данными о госпитализации из-за рака мозга
Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 и 1500 м Светлана Мастеркова назвала бредом данные о госпитализации из-за рака мозга. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.
Ранее в четверг telegram-канал Mash сообщил, что Мастеркову госпитализировали в московскую больницу. У неё диагностировали агрессивную злокачественную опухоль мозга.
«Я не знаю кто это делает, для чего это? Я спокойный человек, никого не раздражаю. Опять пишут что я где-то в коме, но ребята, вот я дома», — сказала Мастеркова.
Она попросила не обращать внимание на новости о своем здоровье. «Не переживайте пожалуйста. Вчера была на дне рождении, гуляли и мороженое ели. Бред какой-то. Нет слов просто», — добавила Мастеркова.
Летом Mash также сообщал об онкологии спортсменки, но тогда член исполкома Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова говорила, что Мастеркова попала в больницу с подозрением на инсульт, но без серьезных осложнений. «Ничего страшного, завтра она выписывается из больницы. Было подозрение на инсульт, но все нормально», — сказала тогда Привалова.
Мастеркова на Олимпийских играх в Атланте в 1996 году победила на дистанциях 800 и 1500 м. Также на счету россиянки золото (1500 м) и бронза (800 м) чемпионата мира 1999 года, золото (1500 м) чемпионата Европы 1998-го. С августе 1996 года Мастеркова владеет мировым рекордом на дистанции 1000 м.
Карьеру Мастеркова завершила в 2003 году.
Вышел тизер фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги»
В СК предложили запретить продажу алкоголя до 21 года
В Грозном планируют построить жилой небоскреб в виде джигита
Кремль сообщил об оживлении контактов с США
Книгу 1903 года вернули в библиотеку спустя 106 лет
МИД Турции рассказал, когда появятся конкретные инициативы по Украине
РБК запускает винный салон. Расписание
Минтранс Казахстана опубликовал отчет о крушении самолета AZAL
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Киселев заявил WSJ о проклятиях со стороны Запада из-за «сердец геев»
Овечкин забил за 0,1 секунды до сирены и сократил отставание от рекорда. Видео
У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин