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Алекс Фергюсон купил скаковую лошадь за рекордные €740 тыс.

Алекс Фергюсон купил скаковую лошадь за рекордные €740 тыс.
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» с несколькими партнерами стал владельцем скакуна по кличке Колдуэлл Поттер
Алекс Фергюсон
Алекс Фергюсон (Фото: Alan Crowhurst / Getty Images)

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон приобрел скаковую лошадь за €740 тыс. Об этом сообщает Sky Sports.

Это новый рекорд для проданной на публичном аукционе лошади. 82-летний Фергюсон с несколькими партнерами стал владельцем скакуна по кличке Колдуэлл Поттер (Caldwell Potter).

Предыдущий рекорд был установлен в 2019 году — €620 тыс. за Interconnected.

На счету шестилетного Колдуэлла Поттера три победы в семи стартах.

Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год, выиграв за это время рекордные 38 титулов, включая 13 побед в Английской премьер-лиге (АПЛ) и две — в Лиге чемпионов. Под руководством Фергюсона МЮ выиграл больше трофеев, чем за всю свою предыдущую столетнюю историю.

В 1999 году Фергюсон был посвящен в рыцари королевой Елизаветой II. В 2002 году он был включен в Зал славы английского футбола, в этом году — в Зал славы АПЛ.

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