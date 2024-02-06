Панарин вышел на четвертое место в гонке бомбардиров НХЛ
«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Колорадо Эвеланш» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счетом 2:1.
В составе «Рейнджерс» заброшенными шайбами отличились Артемий Панарин (52-я минута), Алексис Лафренье (62-я). У «Колорадо» отметился Натан Маккиннон (19-я).
В нынешнем сезоне Панарин, набравший 67 очков, забросил 31 шайбу и отдал 36 передач.
Россиянин вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров лиги в текущем сезоне, сравнявшись по очкам с Коннором Макдэвидом («Эдмонтон Ойлерс») и Джей Ти Миллером («Ванкувер Кэнакс»). Лидерство делят форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон (по 85 очков).
«Рейнджерс» набрал 65 очков в 50 играх и лидирует в Столичном дивизионе. «Колорадо», набравший 68 очков после 50 матчей, возглавляет Центральный дивизион.
На связи с проверенными новостями
Что известно о покупателях «Яндекса». Подробности
«У них есть последний шанс». Глава Emirates раскритиковал Boeing за качество самолетов
В какие страны россияне чаще всего выезжали в 2023 году. Инфографика
Спрос на золото на высоком уровне. Сколько слитков купили россияне в 2023 году
Российский космонавт побил мировой рекорд по пребыванию на орбите. Видео
Кологривый сыграет главную роль в комедии по знаменитому советскому мультфильму
По каким критериям молодые покупатели выбирают квартиры. Исследование
В России подешевел один из самых популярных кроссоверов. Новые цены
Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько