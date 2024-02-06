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Панарин вышел на четвертое место в гонке бомбардиров НХЛ

Артемий Панарин вышел на четвертое место в гонке бомбардиров НХЛ
Российский форвард Артемий Панарин забросил шайбу в матче против «Колорадо Эвеланш» и вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров НХЛ
Артемий Панарин
Артемий Панарин (Фото: REUTERS)

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Колорадо Эвеланш» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счетом 2:1.

В составе «Рейнджерс» заброшенными шайбами отличились Артемий Панарин (52-я минута), Алексис Лафренье (62-я). У «Колорадо» отметился Натан Маккиннон (19-я).

В нынешнем сезоне Панарин, набравший 67 очков, забросил 31 шайбу и отдал 36 передач. 

Россиянин вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров лиги в текущем сезоне, сравнявшись по очкам с Коннором Макдэвидом («Эдмонтон Ойлерс») и Джей Ти Миллером («Ванкувер Кэнакс»). Лидерство делят форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон (по 85 очков).

«Рейнджерс» набрал 65 очков в 50 играх и лидирует в Столичном дивизионе. «Колорадо», набравший 68 очков после 50 матчей, возглавляет Центральный дивизион.

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