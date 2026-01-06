Матч баскетбольной ЛЧ продолжался 7 минут, у «Трапани» осталось 2 игрока
Матч раунда плей-ин баскетбольной Лиги чемпионов между израильским «Хапоэлем» (Холон) и итальянским клубом «Трапани Шарк» продолжался лишь семь минут.
Итальянский клуб, который испытывает серьезные финансовые проблемы, привез в Израиль только пять игроков. На игру вышли Алессандро Каппеллетти, Франческо Мартинелли, Риккардо Россато, Фабрицио Пульятти и Луиджи Патти.
Примечательно, что Патти (2007 г.р.) и Мартинелли (2008) дебютировали в профессиональном баскетболе.
Всего через пять минут после начала встречи Россато, Каппеллетти и Пульятти покинули площадку, оставив «Трапани» всего с двумя игроками. Вскоре Патти получил свой пятый фол, и за 3 минуты 6 секунд до конца первой четверти игра была остановлена, а «Хапоэлю» присудили победу со счетом 38:5.
Ответная игра запланирована на 8 января. Победитель проходит в 1/8 финала.
На прошлой неделе матч «Трапани» против «Виртуса» в рамках итальянской лиги был отменен, в результате чего команда получила техническое поражение со счетом 0:20. Президент «Трапани» Валерио Антонини должен предстать перед судом 7 января по делу о невыплаченных зарплатах и налогах, отмечает Eurohoops.
