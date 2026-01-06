ЦСКА победил минское «Динамо» в матче КХЛ, Шипачев набрал 999-е очко
Московский ЦСКА переиграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ. Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 4:2.
Первый период остался за ЦСКА, шайбу забросил Тахир Мингачев (9-я минута).
Во втором периоде гости забили две шайбы в большинстве с разницей в 37 секунд — отличились Сергей Кузнецов (29) и Алекс Лимож (30). Однако ЦСКА удалось сравнять счет до перерыва благодаря голу Павла Карнаухова (31) и выйти вперед после точного броска Алексея Чуркина (36).
Третий период закрепил успех хозяев, Сергей Калинин (46) установил окончательный счет 4:2.
В начале третьего периода после видеопросмотра был отменен гол минского «Динамо» из-за попадания шайбы в ворота ЦСКА после рикошета от конька Егора Борикова, что лишило Вадима Шипачева возможности заработать 1000-е очко в КХЛ. 38-летний Шипачев первым в истории КХЛ сыграл 1100 матчей, также он ассистировал Кузнецову, набрав 999-е очко.
Московский клуб занимает шестую строчку в Западной конференции, набрав 50 очков в 44 матчах. Минское «Динамо» расположилось на третьем месте с 57 очками в 41 игре.
Остальные результаты игрового дня в КХЛ:
«Сибирь» (Новосибирск) — «Адмирал» (Владивосток) — 5:2;
«Трактор» (Челябинск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:1;
«Металлург» (Магнитогорск) — «Локомотив» (Ярославль) — 5:4 ОТ;
«Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 1:2;
«Северсталь» (Череповец) — «Спартак» (Москва) — 1:2;
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Барыс» (Астана) — 3:2.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах