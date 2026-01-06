 Перейти к основному контенту
Футбол Испания. Суперкубок. Джидда Барселона Атлетик Бильбао 1 1,5 x 4,4 2 6,2 Футбол Испания. Суперкубок. Джидда Атлетико Реал 1 2,85 x 3,5 2 2,4 Футбол Франция. Суперкубок. Эль-Кувейт ПСЖ Марсель 1 1,57 x 4,15 2 5,7 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Ливерпуль 1 1,55 x 4,3 2 5,7 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Мали Сенегал 1 6,5 x 3,6 2 1,6 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Камерун Марокко 1 6,7 x 3,6 2 1,6 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,6 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,97 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66
Спорт⁠,
0

ЦСКА победил минское «Динамо» в матче КХЛ, Шипачев набрал 999-е очко

Московский клуб дома выиграл со счетом 4:2
Тахир Мингачев
Тахир Мингачев (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Московский ЦСКА переиграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ. Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 4:2.

Первый период остался за ЦСКА, шайбу забросил Тахир Мингачев (9-я минута).

Во втором периоде гости забили две шайбы в большинстве с разницей в 37 секунд — отличились Сергей Кузнецов (29) и Алекс Лимож (30). Однако ЦСКА удалось сравнять счет до перерыва благодаря голу Павла Карнаухова (31) и выйти вперед после точного броска Алексея Чуркина (36).

Третий период закрепил успех хозяев, Сергей Калинин (46) установил окончательный счет 4:2.

В начале третьего периода после видеопросмотра был отменен гол минского «Динамо» из-за попадания шайбы в ворота ЦСКА после рикошета от конька Егора Борикова, что лишило Вадима Шипачева возможности заработать 1000-е очко в КХЛ. 38-летний Шипачев первым в истории КХЛ сыграл 1100 матчей, также он ассистировал Кузнецову, набрав 999-е очко.

Московский клуб занимает шестую строчку в Западной конференции, набрав 50 очков в 44 матчах. Минское «Динамо» расположилось на третьем месте с 57 очками в 41 игре.

Остальные результаты игрового дня в КХЛ:

«Сибирь» (Новосибирск) — «Адмирал» (Владивосток) — 5:2;

«Трактор» (Челябинск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:1;

«Металлург» (Магнитогорск) — «Локомотив» (Ярославль) — 5:4 ОТ;

«Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 1:2;

«Северсталь» (Череповец) — «Спартак» (Москва) — 1:2;

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Барыс» (Астана) — 3:2.

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Хоккей ХК ЦСКА ХК Динамо Минск КХЛ
