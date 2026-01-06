Один игрок из КХЛ вошел в состав сборной Франции на Олимпиаду-2026
Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Стефан Да Коста вошел в окончательный состав сборной Франции на Олимпиаду 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Список из 25 игроков опубликован на сайте Французской федерации хоккея (FFHG).
36-летний Да Коста провел 602 матча в КХЛ за «Автомобилист», московский ЦСКА, ярославский «Локомотив» и казанский «Ак Барс».
Из действующих игроков НХЛ на Олимпиаде в составе сборной Франции сыграет форвард «Монреаль Канадиенс» Александр Тексье.
В олимпийской заявке также есть экс-защитник «Сочи» Йоанн Овитю.
Хоккейный турнир зимних Олимпийских игр 2026 года пройдет с 11 по 22 февраля в Милане.
Сборные России и Белоруссии с 2022 года отстранены от участия в турнирах IIHF. Команда Франции заняла место российской сборной на Играх-2026.
