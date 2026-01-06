 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Один игрок из КХЛ вошел в состав сборной Франции на Олимпиаду-2026

Выступающий в КХЛ Стефан Да Коста сыграет за сборную Франции на Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2026
Стефан Да Коста из «Автомобилиста» вошел в окончательный состав команды на Игры
Стефан Да Коста
Стефан Да Коста (Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press)

Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Стефан Да Коста вошел в окончательный состав сборной Франции на Олимпиаду 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Список из 25 игроков опубликован на сайте Французской федерации хоккея (FFHG).

36-летний Да Коста провел 602 матча в КХЛ за «Автомобилист», московский ЦСКА, ярославский «Локомотив» и казанский «Ак Барс».

Из действующих игроков НХЛ на Олимпиаде в составе сборной Франции сыграет форвард «Монреаль Канадиенс» Александр Тексье.

В олимпийской заявке также есть экс-защитник «Сочи» Йоанн Овитю.

Хоккейный турнир зимних Олимпийских игр 2026 года пройдет с 11 по 22 февраля в Милане.

Сборные России и Белоруссии с 2022 года отстранены от участия в турнирах IIHF. Команда Франции заняла место российской сборной на Играх-2026.

Теги
Екатерина Халимовская
Хоккей ХК Автомобилист Монреаль Канадиенс Олимпиада-2026
