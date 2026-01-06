 Перейти к основному контенту
Спорт
0

В FIS ответили на вопрос о возможном отстранении лыжников из США

В FIS объяснили, почему не отстраняют лыжников из США по примеру России
Директор по коммуникациям федерации Бруно Сасси заявил, что в FIS пока даже близко не подошли к этому вопросу
Американская лыжница Джессика Диггинс
Американская лыжница Джессика Диггинс (Фото: Alex Pantling / Getty Images)

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не обсуждает вопрос об отстранении от соревнований спортсменов из США. Об этом Expressen заявил директор по коммуникациям FIS Бруно Сасси.

Американские военные 3 января захватили в Каракасе президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес и вывезли в Нью-Йорк, где суд предъявил политику обвинения в «наркотерроризме».

Российские и белорусские спортсмены были отстранены от соревнований FIS в 2022 году на фоне ситуации на Украине. Только в декабре 2025-го, после вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS), их стали допускать на турниры в нейтральном статусе, для получения которого нужно пройти проверку со стороны FIS.

«Я понимаю вопрос. И простой ответ таков: если в мире будут реагировать на действия США так же сильно, как на ситуацию на Украине, то в итоге это станет вопросом и для нас. Но мы даже близко к этому не подошли», — сказал Сасси.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Теги
Иван Витченко
лыжи Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) США отстранение спортсменов
