В FIS ответили на вопрос о возможном отстранении лыжников из США
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не обсуждает вопрос об отстранении от соревнований спортсменов из США. Об этом Expressen заявил директор по коммуникациям FIS Бруно Сасси.
Американские военные 3 января захватили в Каракасе президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес и вывезли в Нью-Йорк, где суд предъявил политику обвинения в «наркотерроризме».
Российские и белорусские спортсмены были отстранены от соревнований FIS в 2022 году на фоне ситуации на Украине. Только в декабре 2025-го, после вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS), их стали допускать на турниры в нейтральном статусе, для получения которого нужно пройти проверку со стороны FIS.
«Я понимаю вопрос. И простой ответ таков: если в мире будут реагировать на действия США так же сильно, как на ситуацию на Украине, то в итоге это станет вопросом и для нас. Но мы даже близко к этому не подошли», — сказал Сасси.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах