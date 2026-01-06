Шипачев первым в истории КХЛ сыграл 1100 матчей

Форвард минского «Динамо» достиг этой отметки в игре с ЦСКА

Вадим Шипачев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Форвард минского «Динамо», олимпийский чемпион 2018 года Вадим Шипачев первым в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) провел 1100 матчей.

38-летний форвард принял участие в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ против московского ЦСКА. На счету Шипачева теперь 928 встреч в регулярных чемпионатах, 172 — в плей-офф.

По первому показателю он является рекордсменом лиги, по второму занимает четвертое место.

В октябре 2024 года Шипачев стал рекордсменом лиги по числу набранных очков. Ему также принадлежит рекорд КХЛ по количеству результативных передач, Сергей Мозякин остается лучшим снайпером в истории лиги (419 голов).

Кроме того, Шипачеву осталось набрать еще два очка, чтобы первым в истории КХЛ достичь отметки в 1000 очков (с учетом плей-офф).

Шипачев является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017) в составе СКА, олимпийским чемпионом (2018) и серебряным призером Игр (2022), чемпионом мира (2014) в составе сборной России.