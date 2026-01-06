Матч лидеров КХЛ завершился победой «Металлурга» в овертайме
Магнитогорский «Металлург» переиграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата «Фонбент» — КХЛ. Встреча, которая прошла в Магнитогорске, завершилась со счетом 5:4 в овертайме.
У «Металлурга» отличились Люк Джонсон (26), Андрей Козлов (46), Дмитрий Силантьев (50), Макар Хабаров (56) и Валерий Орехов (65).
У «Локомотива» голы забили Никита Черепанов (4), Максим Шалунов (20) и Артур Каюмов (48) и Мартин Гернат (60).
«Металлург» занимает первую строчку в Восточной конференции, набрав 66 очков в 41 матче. «Локомотив», действующий чемпион КХЛ, лидирует на Западе с 59 очками в 44 встречах.
Ранее на этой неделе магнитогорский клуб отказался от обладателя Кубка Стэнли в составе «Вашингтона» Евгения Кузнецова, который затем подписал контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах