Футбол Испания. Суперкубок. Джидда Барселона Атлетик Бильбао 1 1,48 x 4,5 2 6,4 Футбол Испания. Суперкубок. Джидда Атлетико Реал 1 2,85 x 3,45 2 2,4 Футбол Франция. Суперкубок. Эль-Кувейт ПСЖ Марсель 1 1,57 x 4,15 2 5,7 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Ливерпуль 1 1,55 x 4,4 2 5,6 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Мали Сенегал 1 6,5 x 3,6 2 1,6 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Камерун Марокко 1 6,8 x 3,6 2 1,6 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,6 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,97 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66
Олимпиада-2026⁠,
0

FIS присвоила нейтральный статус еще трем российским сноубордистам

Сюжет
Олимпиада-2026
Допуск на международные турниры получили Ярослав Степанко, Арсений Томин и Кристина Пауль
Кристина Пауль
Кристина Пауль (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Российские сноубордисты Ярослав Степанко, Арсенин Томин и Кристина Пауль смогут выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Решение о присвоении им этого статуса опубликовано на сайте Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Степанко выступает в параллельных дисциплинах, Томин и Пауль специализируются в сноуборд-кроссе.

Ранее нейтральный статус от FIS уже получил ряд российских спортсменов, включая сноубордистов Полину Каримову, Ярослава Ленчевского, Михаила Матвеева, Варвару Романову, Марию Травиничеву и Илью Хуртина.

Россиян стали допускать к соревнованиям FIS после решения Спортивного арбитражного суда (CAS), который 2 декабря удовлетворил апелляцию российской стороны.

При этом отказ в получении нейтрального статуса получили российские сноубордисты Анастасия Паршина, Игорь Слуев, Софья Надыршина и Яна Ульянова. Старший тренер сборной России Денис Салагаев сообщил «Матч ТВ», что в FIS мотивировали отказ нарушением антидопинговых правил.

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
сноуборд Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) нейтральный статус
