FIS присвоила нейтральный статус еще трем российским сноубордистам

Допуск на международные турниры получили Ярослав Степанко, Арсений Томин и Кристина Пауль

Кристина Пауль (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Российские сноубордисты Ярослав Степанко, Арсенин Томин и Кристина Пауль смогут выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Решение о присвоении им этого статуса опубликовано на сайте Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Степанко выступает в параллельных дисциплинах, Томин и Пауль специализируются в сноуборд-кроссе.

Ранее нейтральный статус от FIS уже получил ряд российских спортсменов, включая сноубордистов Полину Каримову, Ярослава Ленчевского, Михаила Матвеева, Варвару Романову, Марию Травиничеву и Илью Хуртина.

Россиян стали допускать к соревнованиям FIS после решения Спортивного арбитражного суда (CAS), который 2 декабря удовлетворил апелляцию российской стороны.

При этом отказ в получении нейтрального статуса получили российские сноубордисты Анастасия Паршина, Игорь Слуев, Софья Надыршина и Яна Ульянова. Старший тренер сборной России Денис Салагаев сообщил «Матч ТВ», что в FIS мотивировали отказ нарушением антидопинговых правил.