Андрей Есипенко вошел в топ-20 по призовым за 2025 год, лидер — Магнус Карлсен

Российский шахматист вошел в топ-20 по призовым за 2025 год

Андрей Есипенко заработал в 2025 году более $194 тыс. призовых. Лидер по этому показателю — норвежец Магнус Карлсен с $1,455 млн

Андрей Есипенко (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко заработал более $194 тыс. призовых в 2025 году, заняв 18-е место по этому показателю, подсчитала chess.com (онлайн-платформа заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры).

В рейтинге учитывались только турниры с минимальным призом для победителя в $10 тыс. 23-летний Есипенко принял участие в восьми таких соревнованиях. Наибольшую сумму, $65 тыс., он получил за третье место на Кубке мира в Гоа. Кроме того, россиянин отобрался на турнир претендентов на шахматную корону.

Из россиян больше $100 тыс. в 2025 году также заработали Ян Непомнящий ($159 тыс.; 21-е место в рейтинге) и Владислав Артемьев ($116 тыс.; 26-е).

Абсолютным лидером по призовым остается норвежец Магнус Карлсен. По итогам 16 турниров он заработал $1,455 млн, став единственным шахматистом, преодолевшим миллионную отметку в 2025 году. За ним следуют американцы Фабиано Каруана ($889 тыс. за 19 турниров) и Левон Аронян ($751 тыс. за 15 турниров).

В историческую десятку по заработанным призовым входят Анатолий Карпов (4-е место; $5,989 млн), Владимир Крамник (5-е место; $4,775 млн) и Непомнящий (7-е место, $4,269 млн). Лидирует Карлсен ($12,23 млн).