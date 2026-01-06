Хоккейный «Спартак» сменил главного тренера в молодежной команде
Московский хоккейный клуб «Спартак» произвел изменения в тренерском штабе своей второй молодежной команды — МХК «Спартак МАХ», сообщает пресс-служба клуба.
Новым главным тренером назначен 59-летний Альберт Мальгин, а в его штаб вошел 60-летний Алексей Ткачук.
В молодежной команде «Спартака» Мальгин сменил Дмитрия Максимова, который руководил «Спартаком МАХ» с момента создания команды в прошлом году.
Мальгин начинал сезон 2025/26 в качестве главного тренера пермского «Молота» во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ), однако покинул пост по обоюдному согласию сторон в конце декабря 2025 года. Под его руководством «Молот» провел 38 матчей, набрав 42 очка.
Мальгин, бывший хоккеист пермского «Молота» и воскресенского «Химики», с 1993 года играл в Швейцарии, а затем работал там тренером.
Ткачук в качестве игрока провел за «Спартак» в общей сложности 384 матча с 1988 по 2002 год, став серебряным (1991) и бронзовым (1992) призером чемпионата страны, а также дважды выиграв Кубок Шпенглера (1989, 1990).
В сезоне 1992/93 он стал лучшим бомбардиром чемпионата России. После завершения игровой карьеры Ткачук работал тренером в системе «Крыльев Советов», возглавлял ХК «Сахалин» и трудился в школах «Спартака».
«Спартак МАХ» занимает четвертое место в Серебряном дивизионе Западной конференции МХЛ, набрав 35 очков в 33 матчах.
