Футбол Испания. Суперкубок. Джидда Барселона Атлетик Бильбао 1 1,48 x 4,5 2 6,4 Футбол Испания. Суперкубок. Джидда Атлетико Реал 1 2,9 x 3,45 2 2,4 Футбол Франция. Суперкубок. Эль-Кувейт ПСЖ Марсель 1 1,57 x 4,15 2 5,7 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Ливерпуль 1 1,6 x 4,2 2 5,3 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Мали Сенегал 1 6,7 x 3,65 2 1,6 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Камерун Марокко 1 6,8 x 3,65 2 1,6 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,6 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,97 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66
Спорт⁠,
0

Хоккейный «Спартак» сменил главного тренера в молодежной команде

Альберт Мальгин возглавил МХК «Спартак МАХ», в штаб вошел Алексей Ткачук
Альберт Мальгин сменил в МХК «Спартак МАХ» Дмитрия Максимова, в его штаб вошел Алексей Ткачук
Альберт Мальгин
Альберт Мальгин (Фото: spartak.ru)

Московский хоккейный клуб «Спартак» произвел изменения в тренерском штабе своей второй молодежной команды — МХК «Спартак МАХ», сообщает пресс-служба клуба.

Новым главным тренером назначен 59-летний Альберт Мальгин, а в его штаб вошел 60-летний Алексей Ткачук.

В молодежной команде «Спартака» Мальгин сменил Дмитрия Максимова, который руководил «Спартаком МАХ» с момента создания команды в прошлом году.

Мальгин начинал сезон 2025/26 в качестве главного тренера пермского «Молота» во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ), однако покинул пост по обоюдному согласию сторон в конце декабря 2025 года. Под его руководством «Молот» провел 38 матчей, набрав 42 очка.

Мальгин, бывший хоккеист пермского «Молота» и воскресенского «Химики», с 1993 года играл в Швейцарии, а затем работал там тренером.

Ткачук в качестве игрока провел за «Спартак» в общей сложности 384 матча с 1988 по 2002 год, став серебряным (1991) и бронзовым (1992) призером чемпионата страны, а также дважды выиграв Кубок Шпенглера (1989, 1990).

В сезоне 1992/93 он стал лучшим бомбардиром чемпионата России. После завершения игровой карьеры Ткачук работал тренером в системе «Крыльев Советов», возглавлял ХК «Сахалин» и трудился в школах «Спартака».

«Спартак МАХ» занимает четвертое место в Серебряном дивизионе Западной конференции МХЛ, набрав 35 очков в 33 матчах.

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Хоккей ХК Спартак КХЛ МХЛ
