«Рубин» продал азербайджанскому «Сабаху» футболиста сборной Узбекистана
Казанский футбольный клуб «Рубин» объявил о трансфере 21-летнего полузащитника Умарали Рахмоналиева в азербайджанский «Сабах», сообщает пресс-служба клуба.
«Рубин» и «Сабах» договорились о трансфере полузащитника Умарали Рахмоналиева в азербайджанскую команду, где ранее он играл на правах аренды. Спасибо за все и удачи в дальнейшей карьере, Умарали!» — говорится в сообщении.
Узбекистанский футболист, выступающий на позиции опорного полузащитника, присоединился к «Рубину» в начале 2023 года. В конце января 2025 года он был отдан в аренду в «Сабах».
За время выступлений за казанский клуб Рахмоналиев провел 27 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голевыми передачами.
Действующий контракт Рахмоналиева с «Рубином» был рассчитан до лета 2026 года.
В сборной Узбекистана Рахмоналиев провел три матча.
