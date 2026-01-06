«Рубин» продал азербайджанскому «Сабаху» футболиста сборной Узбекистана

Полузащитник Умарали Рахмоналиев ранее выступал за клуб на правах аренды, а теперь перешел туда на постоянной основе

Умарали Рахмоналиев (Фото: Zhizhao Wu / Getty Images)

Казанский футбольный клуб «Рубин» объявил о трансфере 21-летнего полузащитника Умарали Рахмоналиева в азербайджанский «Сабах», сообщает пресс-служба клуба.

«Рубин» и «Сабах» договорились о трансфере полузащитника Умарали Рахмоналиева в азербайджанскую команду, где ранее он играл на правах аренды. Спасибо за все и удачи в дальнейшей карьере, Умарали!» — говорится в сообщении.

Узбекистанский футболист, выступающий на позиции опорного полузащитника, присоединился к «Рубину» в начале 2023 года. В конце января 2025 года он был отдан в аренду в «Сабах».

За время выступлений за казанский клуб Рахмоналиев провел 27 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голевыми передачами.

Действующий контракт Рахмоналиева с «Рубином» был рассчитан до лета 2026 года.

В сборной Узбекистана Рахмоналиев провел три матча.