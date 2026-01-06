«Челси» назначил нового главного тренера
Лиам Росеньор назначен главным тренером «Челси». Об этом сообщается на сайте английского клуба.
Он подписал контракт до 2032 года.
На этом посту 41-летний англичанин сменил итальянца Энцо Мареску, который был уволен 1 января.
Мареска возглавлял лондонский клуб с июня 2024 года. С «Челси» он выиграл Лигу конференций (2024/25) и клубный чемпионат мира (2025). В текущем чемпионате Английской премьер-лиги (АПЛ) команда после 20 туров занимает пятое место с 31 очком.
Росеньор в качестве футболиста играл в АПЛ за «Фулхэм», «Рединг» и «Халл Сити», вызывался в молодежную сборную Англии.
После завершения карьеры он работал в молодежной команде «Брайтона», тренировал «Дерби Каунти» и «Халл Сити», а с июля 2024 года Росеньор возглавлял французский «Страсбур». В нынешнем сезоне чемпионата Франции «Страсбур» после 17 туров занимает седьмое место.
