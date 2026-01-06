 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Испания. Суперкубок. Джидда Барселона Атлетик Бильбао 1 1,48 x 4,5 2 6,4 Футбол Испания. Суперкубок. Джидда Атлетико Реал 1 2,9 x 3,45 2 2,4 Футбол Франция. Суперкубок. Эль-Кувейт ПСЖ Марсель 1 1,57 x 4,15 2 5,7 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Ливерпуль 1 1,6 x 4,2 2 5,3 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Мали Сенегал 1 6,7 x 3,65 2 1,6 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Камерун Марокко 1 6,8 x 3,65 2 1,6 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,6 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,97 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66
Спорт⁠,
0

«Челси» назначил нового главного тренера

Лиам Росеньор возглавил «Челси»
Лиам Росеньор, бывший главный тренер французского «Страсбура», сменил в «Челси» Энцо Мареску
Лиам Росеньор
Лиам Росеньор (Фото: Justin Setterfield / Getty Images)

Лиам Росеньор назначен главным тренером «Челси». Об этом сообщается на сайте английского клуба.

Он подписал контракт до 2032 года.

На этом посту 41-летний англичанин сменил итальянца Энцо Мареску, который был уволен 1 января.

Мареска возглавлял лондонский клуб с июня 2024 года. С «Челси» он выиграл Лигу конференций (2024/25) и клубный чемпионат мира (2025). В текущем чемпионате Английской премьер-лиги (АПЛ) команда после 20 туров занимает пятое место с 31 очком.

Росеньор в качестве футболиста играл в АПЛ за «Фулхэм», «Рединг» и «Халл Сити», вызывался в молодежную сборную Англии.

После завершения карьеры он работал в молодежной команде «Брайтона», тренировал «Дерби Каунти» и «Халл Сити», а с июля 2024 года Росеньор возглавлял французский «Страсбур». В нынешнем сезоне чемпионата Франции «Страсбур» после 17 туров занимает седьмое место.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Челси
Материалы по теме
Энцо Мареска покинул пост главного тренера «Челси»
Спорт
«Челси» отыгрался с 0:2 и вырвал ничью в матче АПЛ с «Ньюкаслом»
Спорт
«Вулверхэмптон» показал худший в истории АПЛ результат после 18 туров
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Госдеп по-русски призвал «не играть в игры» с Трампом Политика, 14:22
Уиткофф и Кушнер прибыли на саммит по Украине в Париже Политика, 14:18
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Bloomberg узнал, как в Европе оценивают переговоры о гарантиях Украине Политика, 14:09
Варданян из СИЗО рассказал о важности чувства праздника внутри себя Политика, 14:03
Российскую фигуристку Горбачеву прооперировали в Германии Спорт, 14:02
«ЕП» узнала о планах Европы обсудить размещение войск на Украине Политика, 13:52
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Хоккейный «Спартак» сменил главного тренера в молодежной команде Спорт, 13:41
«Родина в хороших руках, папа». Сын Мадуро выступил с первым заявлением Политика, 13:33
Крупнейший нефтезавод в Индии не получит российскую нефть в январе Экономика, 13:26
«Челси» назначил нового главного тренера Спорт, 13:23
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10
Минобороны сообщило об уничтожении 360 дронов за сутки Политика, 13:02
Двое россиян вошли в список фаворитов на приз лучшему новичку сезона НХЛ Спорт, 12:57