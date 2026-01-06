Финалист Уимблдона проиграл в своем первом за год матче на турнире ATP
Австралийский теннисист, финалист Уимблдона-2022 Ник Кирьос провел и проиграл первый официальный матч в одиночном разряде с марта 2025 года.
В первом круге турнира в австралийском Брисбене 30-летний Кирьос уступил американцу Александру Ковачевичу, 58-й ракетке мира, со счетом 3:6, 4:6.
Следующим соперником Ковачевича будет британец Кэмерон Норри.
Кирьос — победитель 11 турниров ATP. Лучший результат в одиночном разряде на турнирах «Большого шлема» — финал Уимблдона (2022). Также он является победителем Открытого чемпионата Австралии в парах (2022). Австралиец не играл с марта из-за проблем со здоровьем, он вернулся на корт в начале декабря.
В целом за последние три года у Кирьоса, который сейчас занимает 670-е место в рейтинге ATP, только две победы в одиночных матчах — над Маккензи Макдональдом в Майами (в марте 2025-го) и над Ариной Соболенко в недавней «Битве полов».
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах