Кирьос проиграл Ковачевичу в Брисбене в своем первом за год матче на турнире ATP

Финалист Уимблдона проиграл в своем первом за год матче на турнире ATP

Австралиец Ник Кирьос уступил американцу Александру Ковачевичу в первом круге в Брисбене

Ник Кирьос (Фото: Albert Perez / Getty Images)

Австралийский теннисист, финалист Уимблдона-2022 Ник Кирьос провел и проиграл первый официальный матч в одиночном разряде с марта 2025 года.

В первом круге турнира в австралийском Брисбене 30-летний Кирьос уступил американцу Александру Ковачевичу, 58-й ракетке мира, со счетом 3:6, 4:6.

Следующим соперником Ковачевича будет британец Кэмерон Норри.

Кирьос — победитель 11 турниров ATP. Лучший результат в одиночном разряде на турнирах «Большого шлема» — финал Уимблдона (2022). Также он является победителем Открытого чемпионата Австралии в парах (2022). Австралиец не играл с марта из-за проблем со здоровьем, он вернулся на корт в начале декабря.

В целом за последние три года у Кирьоса, который сейчас занимает 670-е место в рейтинге ATP, только две победы в одиночных матчах — над Маккензи Макдональдом в Майами (в марте 2025-го) и над Ариной Соболенко в недавней «Битве полов».